Caso alcalde de Portoviejo: TCE niega apelación de Javier Pincay y ratifica sanción

Publicado por Alejandro Giler Creado: Actualizado:

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) negó por improcedente el recurso de apelación interpuesto por el alcalde de Portoviejo, Javier Humberto Pincay Salvatierra, y ratificó la suspensión de sus derechos de participación política, según la resolución emitida este 22 de abril de 2026.

En el documento se argumenta que la apelación no procede debido a que el auto impugnado, dictado el 16 de abril de 2026, fue emitido en fase de ejecución de una sentencia ya ejecutoriada, por lo que corresponde continuar con su cumplimiento.

La notificación de esta decisión fue emitida por el juez Joaquín Viteri Llanga, quien además dispuso que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Ministerio del Trabajo informen en un plazo de dos días, de manera documentada, las acciones realizadas para registrar la vigencia de la sanción impuesta al burgomaestre, en el marco de sus competencias.

La sanción se remonta a 2023, cuando el TCE determinó una infracción electoral grave al no presentarse al debate organizado por el Consejo Nacional Electoral, lo que derivó en la suspensión de sus derechos de participación política.

La respuesta de Pincay

Tras conocerse el fallo, el burgomaestre Javier Pincay Salvatierra se pronunció mediante una publicación en la red social Facebook, donde expresó:

“Queridos hermanos portovejenses: ante la reciente decisión de un juez del Tribunal Contencioso Electoral, queremos informarles que nuestro equipo jurídico se encuentra analizando de manera responsable el alcance de esta resolución y definirá los pasos legales a seguir”.

El alcalde Javier Pincay durante un evento en la capital manabitaCORTESÍA

En el mismo mensaje agregó: “Vuelvo a hacer un llamado a la calma y agradezco las muestras de cariño y la confianza de los portovejenses, en este momento que debemos afrontar con serenidad y unidad”, y concluyó señalando: “Ratifico mi compromiso firme de seguir trabajando con más fuerza y con profundo amor por Portoviejo, priorizando siempre el bienestar de nuestra gente”.

En medio de esta situación, el nombre de Javier Pincay aparece como uno de los precandidatos para buscar la reelección y no se descarta que sea patrocinado por el partido político Avanza, con el que llegó a la concejalía y posteriormente a la alcaldía de Portoviejo.