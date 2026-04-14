A propósito de Cuba
La ‘caravana de la solidaridad’ que visita Cuba por el bloqueo de EE.UU. prefiere ignorar la traición de Fidel Castro a sus coidearios de la revolución
A mediados de la década pasada, de la mano de una mutua amiga, conocí al comandante Huber Matos. Nonagenario por entonces, estaba perfectamente lúcido. Nos reunimos unas pocas veces en Miami, y mi sentimiento entonces era que frente a mí estaba la fuente más fidedigna del proceso cubano.
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Agencia EFE
Un hombre culto y sereno, sin un ápice de algún sentimiento que pudiera lastimar su conciencia. Matos fue uno de los grandes gestores del proceso que llevó a la caída de Batista. Junto con los hermanos Castro, Ernesto Guevara y Camilo Cienfuegos, entró a la Habana en enero de 1959. A mediados de 1959 Matos se percató del giro al comunismo que estaba tomando Castro, y presentó su protesta seguida de su renuncia. Luego de una segunda carta de renuncia, pues la primera no le fue aceptada, Castro envía a Camilo Cienfuegos a capturarlo, con la soterrada posibilidad de que las tropas leales a Matos se enfrenten con Cienfuegos, cosa que no ocurrió.
Celos y traición
Aquel día, me contaba Matos, que él le advirtió a Cienfuegos del giro de las decisiones ideológicas de los Castro, y que conocía que Fidel estaba celoso de la popularidad de Camilo. Pocos días después, en un sospechoso accidente de aviación moriría Cienfuegos. Capturado Matos, fue enjuiciado por traición, y el día del juicio habló durante tres horas, sin permitirle al jurado una palabra. Al final, como era costumbre, a los juicios acudían militares para vociferar contra los acusados, pero en el caso de Matos terminaron de pie aplaudiéndolo. Pese a la insistencia de Raúl y Ernesto Guevara, no se lo condenó al paredón, sino a 20 años de cárcel, los cuales cumplió en su totalidad desde 1959 hasta 1979. Fue víctima de oprobiosas torturas durante su presidio, procurando quebrar su espíritu y voluntad, al punto de ofrecerle la libertad si firmaba su ‘arrepentimiento por traicionar a la Revolución’, cosa que jamás aceptó. De su presidio, por intercesión de Costa Rica, pasó a ese país y luego a EE. UU. hasta su muerte.
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Ronald Soria
Ojalá los miembros de la ‘caravana de la solidaridad’ que ahora visitan Cuba no se tapen los ojos al pasar por los paredones y las mazmorras.