Una flotilla de ayuda humanitaria llega a Cuba para mitigar aguda crisis energética

El convoy "Nuestra América" atraca en La Habana con alimentos y medicinas ante el severo bloqueo de combustible de EE. UU.

Integrantes del Convoy Nuestra América saludan a su llegada al puerto este martes, en La Habana (Cuba).

El primer barco de una flotilla que transporta suministros médicos, alimentos y paneles solares llegó a Cuba el martes 24 de marzo de 2026, para ayudar a la isla mientras un bloqueo de combustible impuesto por Estados Unidos agrava su crisis energética.

RELACIONADAS Guerra en Oriente Medio no da señales de tregua pese al plan de paz de Trump con Irán

El barco camaronero "Maguro" atracó en La Habana con tres días de retraso, tras luchar contra fuertes vientos y corrientes durante su travesía desde México.

Al entrar al canal de la Bahía de La Habana, en un marco de fortalezas coloniales, los activistas subieron al techo de la embarcación —rebautizada simbólicamente como "Granma 2.0" en homenaje al yate utilizado por Fidel Castro (1926-2016) para llegar a la isla junto a los compañeros con los que inició su revolución en 1956.

"Let Cuba live" (Dejen vivir a Cuba), se leía en una pancarta que sostenían, mientras desde el muelle otros activistas coreaban: "¡Cuba sí! ¡Bloqueo no!".

El presidente Miguel Díaz-Canel dijo recibir "con gratitud profunda" a "los amigos que hoy se levantan por Cuba y extienden mano y corazón", en un mensaje en X.

Los primeros cargamentos del convoy internacional "Nuestra América", del que forma parte la flotilla, llegaron la semana pasada en avión desde Europa, América Latina y Estados Unidos. En total, trasladarán unas 50 toneladas de ayuda. Se espera que otros dos barcos lleguen próximamente.

"Solidaridad" vs "aislamiento"

El organizador del convoy, David Adler, dijo a la AFP que la misión permite entregar ayuda directamente al pueblo cubano, pero también mostrar al mundo "el costo humano del asedio de (Donald) Trump contra Cuba".

EE. UU. despliega 2.000 paracaidistas en Oriente Medio por conflicto con Irán Leer más

"Demostró que la solidaridad internacional puede triunfar sobre el aislamiento forzado", afirmó Adler, un ciudadano estadounidense que coordina el grupo global de izquierda Progressive International.

Tras cortar en enero el suministro de petróleo desde Venezuela, principal proveedor de Cuba durante 25 años, la administración Trump lanzó un embargo petrolero de facto que ha impactado al sector eléctrico, reducido el transporte público y generado reducción de vuelos de las aerolíneas, un golpe para sector turístico.

Cuba ha sufrido siete apagones nacionales desde finales 2024 -dos de ellos en la última semana- debido al deterioro de sus centrales termoeléctricas y a la escasez de petróleo.

Desde el 9 de enero no llega petróleo a la isla. El "Sea Horse", un buque cisterna con bandera de Hong Kong que anteriormente se pensaba que transportaba diésel ruso a Cuba, terminó frente a las costas de Venezuela este martes, según el rastreador marítimo MarineTraffic.

El viceministro de Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, afirma que las fuerzas armadas de su país están preparándose para una posible agresión militar por parte de Estados Unidos. https://t.co/602UjLzBYK — EFE Noticias (@EFEnoticias) March 22, 2026

La "codicia" de Trump

Cuba responsabiliza a Washington de las penurias del país, principalmente debido al bloqueo de combustible y a un embargo comercial de más de seis décadas.

En Miami, bastión del anticastrismo, exiliados cubanos que atribuyen la crisis económica al gobierno comunista, afirman que el convoy brinda apoyo político a La Habana y beneficiará más al gobierno comunista que al cubano de a pie.

Cuba recibirá primer cargamento de petróleo ruso en medio de crisis energética Leer más

"Todo esto no es más que un espectáculo político", dijo a la AFP el ex preso político cubano Luis Zúñiga. "La crisis eléctrica en Cuba no se debe al embargo petrolero impuesto por el presidente de Estados Unidos. Se remonta a mucho antes de eso", sostuvo.

El "Maguro" zarpó el viernes desde México con 32 personas a bordo, entre ellas activistas de Australia, Brasil, Ecuador, Italia, México y Estados Unidos. Periodistas de la AFP viajaron en el barco.

Durante una parte de la travesía fue escoltado por un buque de la Armada de México. A bordo del Maguro, el activista brasileño Thiago Ávila dijo que otros países debían ayudar a Cuba. "No podemos permitir que el mundo y el derecho internacional sean sepultados bajo la codicia de Donald Trump", declaró a la AFP Ávila, que fue uno de los organizadores de la flotilla que intentó llevar ayuda a Gaza en 2025, pero el bloqueo naval israelí lo impidió.

"Por eso estamos aquí, por eso la gente decidió movilizarse para esto y decidió donar", añadió.

La también activista brasileña Lisi Proença dijo que el grupo aplica la experiencia adquirida con la flotilla de Gaza para hacer llegar ayuda a Cuba.

Este martes, en un comunicado divulgado en su sede en Georgetown (Guayana), la Comunidad del Caribe (Caricom) informó que sus 15 países miembros están aportando fondos para la compra en México de "suministros de vital importancia" para Cuba, como leche en polvo, trigo, arroz y fríjoles, así como suministros médicos y paneles solares.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!