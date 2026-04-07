Las espinas del tema iraní y su impacto en la inflación global

El alza del petróleo por el conflicto en Irán impacta en los precios globales, elevando costos de producción, transporte e inflación en varios países, incluido Ecuador.agencia efe

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Algunas personas saltaban de alegría porque al subir el petróleo por el conflicto de Irán, los ingresos fiscales le darían una bonanza a la economía ecuatoriana, pero no todo es pétalos, también hay espinas, y van a hincar. Todo dependerá del tiempo que dure la contienda para saber el alcance de las consecuencias.

El petróleo y el golpe directo al consumidor

Lo que ocurre en el mercado es que proporcionalmente suben más los derivados que el crudo, y eso golpea al consumidor. Tendremos un ajuste de precios en los fertilizantes para el agro, por tanto, debemos esperar que el incremento de los costos de logística e insumos, generen un impacto en el precio de ciertos artículos de primera necesidad. Los productos relacionados con plásticos se incrementarán, pero también aquellos que tengan que ver con alto volumen de transporte, como por ejemplo, cobre y sus derivados, aluminio, etc.

Un impacto que no es menor si el conflicto se alarga, tiene que ver con las tasas de interés. El tema militar le está costando muchísimo dinero al fisco norteamericano, pero además deben buscar contener la inflación, con lo cual la perspectiva de reducción de tasas de interés se va a alargar. Como consecuencia de esto podemos tener un impacto local en tasas de interés.

Inflación, tasas y efectos en la economía local

Estamos acostumbrados a pensar que en una economía lo que alguien gana lo pierde otro y viceversa, pero la realidad no es esta. En ciclos de crecimiento global, la creación de valor es mucho mayor que su destrucción distribuida, y cuando productos tan importantes como la energía, y el petróleo en entre ellas sube, el nivel de destrucción económico global es enorme.

Esto es lo que nos está pasando con la guerra de Irán: el mundo en general va a tener un choque de inflación, y eso destruye a las clases más vulnerables en todos los países (como ocurrió en la pandemia del covid-19).

Estoy seguro que EE.UU. desea terminar este tema cuanto antes, porque si se alarga, muy probablemente incidirá en las elecciones de noviembre próximo.

Hay que impedir que Irán tenga armas nucleares, pero va a costar. Como diría Pérez-Reverte: las guerras las ganan los de siempre y las pierden los de siempre.