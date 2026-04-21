La Corte Constitucional ha emitido el dictamen para que los ecuatorianos votemos a favor de eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS y que se traslade a la Asamblea.Cortesía

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Durante la guerra civil española, el Generalísimo, Francisco Franco, declaró tener cuatro columnas militares avanzando sobre Madrid y una quinta columna de traidores infiltrados en la ciudad, minando desde adentro lo que decían defender.

Este término “quinta columna” quedó en la historia para identificar a quienes traicionan la causa que juran defender.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es esa quinta columna de la democracia ecuatoriana.

El 'quinto poder' no ha cumplido su función

Esta ‘quinta columna’, o como ellos se hacen llamar “quinto poder”, fue creada con una finalidad noble: ser el guardián ciudadano que promueve la transparencia en los procesos de selección de las principales autoridades de control, para que dejen de ser botín político de la Asamblea, sin subyugarlas a intereses coyunturales provenientes de hediondas negociaciones. Dieciocho años después, este consejo no solo ha traicionado sus principios sino también a su mandante, el pueblo.

Los concursos de ‘méritos y oposición’ se convirtieron en concursos del mejor postor, y para muestra, la elección del anterior presidente de la judicatura, destituido por la Asamblea por actos de corrupción y vínculos con el narcotráfico. La quinta columna ignoró todas las alertas presentadas en las impugnaciones, lo que la convirtió en cómplice de la corrupción que debería combatir.

El CPCCS hace 'méritos' para perder sus facultades

Hoy los quintacolumnistas tienen en sus manos el concurso para fiscal general y mientras los ciudadanos anhelamos que se elija al mejor en virtud de sus méritos, ellos se niegan a entregar información pública, cocinando sus menjunjes entre gallos y medianoche, tal y como lo han hecho en otras ocasiones.

La Corte Constitucional ha emitido el dictamen para que los ecuatorianos votemos a favor de eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS y que se traslade a la Asamblea. En el 2023, el presidente Lasso planteó algo similar y la ciudadanía votó que no.

Dicen que el tren no pasa dos veces, pero este tren ha vuelto por una necesidad urgente de todo un pueblo. Es hora de quitarles a los quintacolumnistas el poder de destruir al Ecuador.