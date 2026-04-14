Días oscuros para la libertad de expresión en Ecuador

El domingo 12 de abril las portadas de los medios EXPRESO y EXTRA salieron en blanco en protesta de la persecución del Gobierno Nacional.EXPRESO-QUITO

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Son días oscuros. Las libertades en Ecuador están bajo ataque sistemático. No es retórica: las instituciones públicas han sido convertidas en herramientas de presión política, ya no para silenciar voces críticas, sino para aniquilarlas. Gráficos Nacionales S.A., casa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, enfrenta un nuevo embate de esa política de Estado que el actual Gobierno ha perfeccionado con inquietante eficiencia.

Un juez constitucional que se dedica normalmente a temas de flagrancia, sin ninguna competencia para abordar temas societarios, ha notificado a la Fiscalía General del Estado para la apertura de una investigación fiscal en contra del directivo de esta empresa, por el supuesto incumplimiento de una orden de autoridad competente.

Decisiones judiciales aceleradas y cuestionadas

La disposición fue enviada el 12 de abril de 2026 con una celeridad ejecutada solo por quien recibe una orden superior y no actúa con la independencia que requiere la justicia. En cuestión de horas, el juez, la secretaria del juzgado y el liquidador de la empresa Veranera, quien busca, a como dé lugar, reversar una legítima transferencia -hecha hace más de seis años- del 40 % de las acciones de GRANASA a esa empresa en liquidación para tener control sobre ellas, cruzaron pedidos, certificaciones y notificaciones. Ese mismo juez, en cambio, no muestra idéntica urgencia para resolver el pedido de la defensa de GRANASA de revocar medidas cautelares de cumplimiento imposible. Lo hará, parece, cuando convenga. ¿A quién?

Son días oscuros para el país. EXPRESO y EXTRA son el objetivo visible, pero el propósito real es mayor: subordinar la libertad de expresión, de prensa y de empresa a la voluntad del poder. Es un golpe directo a la democracia. GRANASA, con más y mejor periodismo, hace su parte: resistir. ¿Y usted?