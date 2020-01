No soy supersticioso, pero por los efectos de la década pasada pienso que el Ministerio de Salud opera bajo algo parecido a la maldición gitana, al haber tenido alguna ministra poco competente, otra de manos largas y alguna que adolecía de ambos defectos, y creí que luego de la salida de la ministra de la muerte, el prestigio del MSP se recuperaría.

Iluso de mí, puesto que acabo de recibir el Acuerdo No. 00098-2020, que contiene las más grandes agresiones contra el ejercicio de la medicina e impone criterios totalmente absurdos e inaplicables, y no creo que en una sola entrega podré comentar con los distinguidos lectores todas las barbaridades que contiene.

En el art. 5, pretende el MSP ejercer un control ilegal, inconstitucional e inaceptable, al disponer que se implemente el Registro Nacional de Prescriptores de Antimicrobianos, mediante el cual se controlaría la prescripción y la emisión de la receta médica.

Nosotros, al obtener el título en doctores en Medicina y Cirugía, cumpliendo los requisitos de ley, ganamos el derecho de ejercer libremente nuestra profesión, al haber aprobado las materias de Terapéutica teórica y Clínica terapéutica, impartidas por los doctores Jorge Hurel Cepeda y Julio Salem Dibo, distinguidísimos profesionales y verdaderos maestros; en atención a lo cual, considero que la creación de este Registro Nacional de Prescriptores desconoce derechos adquiridos y constituye un insulto a la clase médica.

En el artículo 6 inciso B y con el número 3 se menciona diagnóstico del usuario/paciente, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE10 vigente a la fecha; debiéndose aclarar que el diagnóstico no es del usuario/paciente, sino de la enfermedad y que frecuentemente no es posible hacerlo en el primer encuentro con el enfermo, estando obligado el médico a inscribir algo como: dolor de causa a determinar, fiebre en estudio, etc.

En cuanto a los datos del prescriptor, jamás aceptaremos poseer un número de registro como profesional de la salud, puesto que tenemos ya inscriptos nuestros títulos en el MSP y en el Senescyt.

Y sigo andando…