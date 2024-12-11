Jorge Luis Jalil | Tratar de estar mejor

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Es fácil llegar a estas alturas del año y enfocarse en todo lo que quisimos lograr y no pudimos, ya sea a nivel personal o colectivo. Nuestra naturaleza muchas veces nos lleva a ver el vaso medio vacío en lugar de medio lleno, pero una de las claves para superar los obstáculos está en la actitud con la que los enfrentamos.

Tenemos razones para sonreír y soñar, y en momentos como este, es crucial recordarlas.

Vivimos en un país que lo tiene todo: recursos naturales únicos y ecosistemas diversos que nos convierten en una potencia turística. Es cierto que el turismo no pasa por su mejor momento, en parte por los problemas de inseguridad, pero el mundo ya empieza a notar lo que podemos ofrecer. ¿Quieres escalar una montaña o caminar cerca de un volcán? ¿O quizás prefieres disfrutar de algunas de las playas más hermosas de Sudamérica? Ecuador tiene esto y más, esperando ser redescubierto.

Otro recurso clave de nuestro país es la calidad de lo que exportamos. Según el Banco Central, hasta agosto de este año, nuestra balanza comercial registró un superávit de 4.631 millones de dólares, un incremento de 3.378 millones comparado con el mismo período de 2023. Productos como el camarón, el banano y el cacao son reconocidos mundialmente como de los mejores. Y en el caso del atún, no solo destaca por su calidad, sino también por las buenas prácticas de nuestros atuneros.

Sin embargo, el recurso más grande de Ecuador es su gente. Somos una sociedad que ha vivido tragedias que nos han hecho más fuertes. Hemos aprendido a levantarnos, a adaptarnos y a seguir adelante. Hace solo unas semanas vivimos días en los que la mayoría de las horas fueron sin energía eléctrica. Han sido meses difíciles, pero no nos rendimos porque no está en nuestro ADN.

Sin importar quién nos gobierne, siempre demostramos que no nos quedamos de brazos cruzados ante los desafíos más complejos. Y mientras tengamos la voluntad de, como dice Diego Torres, “tratar de estar mejor”, el futuro seguirá estando en nuestras manos.