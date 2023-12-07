Fernando Insua: La ministra Palencia y la reforma del CIES

Creado: Actualizado:

En medio de la guerra contra las mafias terroristas que operan en el país, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, anunció cambios significativos en la estructura y funcionamiento de la Policía para hacer frente a la delincuencia organizada, asumiendo personalmente los riesgos de la implementación de la inteligencia estratégica, táctica y operativa, algo que considera ha estado ausente en la fuerza policial. Ante el grado de infiltración en la fuerza pública, la reforma de la cúpula policial y la reasignación en los cargos y funciones específicas de cada oficial se vuelve urgente. Pero, ¿qué entendemos por inteligencia táctica e inteligencia operativa? La primera se refiere a la recopilación y análisis de información específica en tiempo real (red de informantes, cámaras, etc., de que disponen los grupos delictivos para saber quién entra en sus 'territorios') para apoyar operaciones concretas. Para ello necesitamos tener agentes dentro de las bandas y no lo que ocurre hoy, que estos están infiltrados en nuestro Estado. A pesar de toda la debacle que hemos vivido, la fuerza policial y la militar tienen unidades de élite bastante competentes, formadas en materia de inteligencia y operaciones especiales, como la laureada Unidad Antisecuestros. En lo que respecta a inteligencia operativa, esta se centra en la planificación a más largo plazo, identificando patrones delictivos, estructuras organizativas y estrategias, lo que trasciende el periodo de Noboa. La inteligencia operativa dependerá de las políticas de Estado en materia de seguridad para que estas se mantengan indistintamente del gobierno de turno, no como ocurrió con Lasso, quien al subir al poder desarticuló la Senaim y quería dejar sin servicio de inteligencia al país, siendo el exministro Donoso quien forzó el cambio de opinión, creando el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES). Bien por ese norte trazado, pues así se dé un 'tanque de guerra a cada policía' o las 'megaarmas' a los militares, esto no servirá de nada sin información adecuada y un servicio de 'asuntos internos' para identificar a los infiltrados y depurarlos. Este concepto es tan antiguo que está hasta en los proverbios: “Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria”.