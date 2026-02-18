Carlos Alberto Reyes Salvador: De vuelta a los mercados internacionales

El reto fundamental radica en traducir esta mejora en la imagen externa en beneficios tangibles para la población

La reciente emisión de bonos soberanos representa un acontecimiento relevante dentro de la estrategia financiera del Ecuador. Tras años marcados por restricciones de acceso, volatilidad en el riesgo país y costos prohibitivos de financiamiento, el retorno a los mercados internacionales sugiere una mejora en la percepción crediticia del país.

La estructura de la emisión, distribuida en tramos de mediano y largo plazo, apunta a objetivos claros: reperfilar obligaciones, extender vencimientos y reducir presiones de liquidez en el horizonte inmediato. Este tipo de decisiones no elimina la carga de deuda, pero sí modifica su perfil temporal. En términos de sostenibilidad, administrar plazos es tan relevante como gestionar montos.

La tasa obtenida ha generado interpretaciones encontradas. En términos absolutos, el rendimiento puede parecer elevado. Sin embargo, un análisis riguroso exige considerar el diferencial frente al rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, referencia global del activo libre de riesgo. Bajo esa óptica, el ‘spread’ alcanzado resulta considerablemente menor al observado en emisiones de administraciones anteriores, cuando el país enfrentaba primas que reflejaban desconfianza, incertidumbre fiscal y fragilidad institucional. La reducción del diferencial constituye, por lo tanto, una señal de que los mercados han incorporado dentro de su valoración del riesgo soberano ecuatoriano.

Más significativa aún es la evolución del riesgo país. La caída registrada en este indicador sugiere un cambio en las expectativas de los inversionistas respecto a la estabilidad macroeconómica, la disciplina fiscal y la capacidad de cumplimiento. No obstante, conviene recordar que estos movimientos responden a percepciones dinámicas. La confianza financiera no es un activo permanente, sino condicional.

Emitir deuda en mejores condiciones no debe interpretarse como una solución estructural. Reperfilar no equivale a reducir deuda, del mismo modo que una mejora coyuntural en indicadores financieros no garantiza sostenibilidad de largo plazo. Persisten desafíos asociados al crecimiento potencial, la rigidez del gasto público y la necesidad de fortalecer la inversión productiva.

El reto fundamental radica en traducir esta mejora en la imagen externa en beneficios tangibles para la población. La estabilidad macroeconómica adquiere legitimidad únicamente cuando se refleja en empleo, ingresos reales y dinamismo económico. Sin ese vínculo, los avances financieros corren el riesgo de convertirse en logros estadísticos desconectados de la realidad social.

En este escenario, la recuperación sostenible exige reconocer el papel central de la iniciativa privada. La expansión del aparato productivo, la generación de empleo y la innovación dependen esencialmente de decisiones de inversión, no de gasto público. El rol del Estado debería concentrarse en crear condiciones que reduzcan incertidumbre, fortalezcan seguridad jurídica y promuevan competitividad.

La reciente emisión abre una ventana de oportunidad. Su verdadero valor dependerá de la capacidad del país para consolidar disciplina fiscal, preservar credibilidad y fomentar un entorno donde la inversión privada actúe como principal motor del crecimiento.