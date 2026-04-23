Violencia en escuelas: el caso de una docente agredida reabre el debate educativo

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En los últimos días se ha difundido la noticia de una docente maltratada por una madre de familia. La docente ha señalado que se ha sentido sola y amenazada por llamar la atención ante el incumplimiento de tareas de un estudiante. ¿Por qué el diálogo reflexivo, crítico y democrático en la educación es reemplazado por la injusticia, la mentira y la violencia?

Educación democrática y diálogo en las aulas

Paulo Freire, en ‘Cartas a quien pretende enseñar’, nos invita a luchar por una escuela alegre y democrática, con adecuada capacitación y valoración del docente, pues no es fácil guiar a un grupo de estudiantes. Los docentes buscan formar ciudadanos responsables pero, ¿cómo hacerlo si los representantes legales rechazan valores para su formación integral?

Hacia una cultura de respeto en la comunidad educativa

La democracia en la educación implica dejar de creer que solo nuestra visión es válida. Se trata de mirar al otro, ser empático y abrirse al diálogo entre maestros, estudiantes y representantes. Así se cultivan la humildad y la flexibilidad para transformar conocimientos y emociones.

Nuestras herencias sociales y culturales pueden mejorar si reconocemos que somos inacabados. Esto permite reflexionar sobre nuestras acciones y cambiarlas si es necesario. Reconocer nuestra identidad es clave para reconstruir nuestra humanidad con los demás. Ningún miembro de la comunidad debe ser vulnerado en sus derechos; hay que eliminar el miedo a ser para una mejor educación y sociedad.

Silvia Karina Pérez Portilla