Guayaquil y su reto de convertirse en la Capital Deportiva de América

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Gran anhelo expresa esta frase o eslogan promovido por la Dirección de Deportes de la municipalidad guayaquileña. Pero queda solo en un parafraseo politiquero, pues para lograr tal hecho relevante para Guayaquil, dicha Dirección debe promover y rescatar los deportes, particularmente los olvidados y menospreciados, como el deporte ciencia: el ajedrez.

El deporte como elemento de inclusión social

Para lograr que Guayaquil sea la Capital Deportiva de América debe fomentarse la inclusión de todos los deportes en barrios y centros educativos; de manera solidaria sería mejor. La promoción, difusión e inclusión de todos los deportes debe ser prioridad para reordenar los clubes sociales de Guayaquil y Guayas, con el objetivo de eliminar algunos que sirven para actividades ilícitas.

Para lograr un Guayaquil Capital Deportiva deben regularse centros comerciales y educativos, promoviendo karate, judo, ajedrez, natación, indor y otros deportes viciados. Reitero la regularización de centros comerciales, pues no existe Ley Municipal ni artículos del Cootad que controlen y defiendan los derechos de asociaciones deportivas en estos espacios, ni normativa que garantice el disfrute del ajedrez y la recreación ciudadana. Sugiero promover el ajedrez y rectificar el Cootad para que las artes marciales y el ajedrez sean asignaturas en escuelas y colegios guayaquileños y guayasenses. No se puede lograr un objetivo sin incluirlo y fomentarlo, debe ser totalmente inclusivo.

Guayaquil como Capital Deportiva Americana debe ser ejemplo de una sociedad sostenible, no una pretensión del pasado. En pro de este objetivo, el Sr. Carlos Morán, director municipal de deportes, y el Sr. Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil (Sra. Tatiana Coronel, vicealcaldesa), deberían reformar el Cootad y dialogar con el gobernador del Guayas para priorizar el deporte ciencia, el ajedrez, y las artes marciales en la formación de la juventud. Alfredo González V.