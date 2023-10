Cumple lo ofrecido; tu integridad permanecerá en el tiempo. No confíes en los que te aplauden, serán los primeros en traicionarte. No dejes que el sistema te corrompa, con tu ética de servicio serás un precedente. Vive conforme a tus convicciones, entra y sal con la frente en alto. Haz lo que consideras correcto para ser una persona justa. Quienes corrompen para beneficiarse son los delatores de lo que hicieron. No olvides de dónde vienes y dónde estás para mantener los pies en la realidad. Cuando trates de complacer a todos cometerás un grave error, serás decepcionado. No es lo que dices sino lo que haces; recibirás el juicio de los hechos. Si haces algo bueno te criticarán, si haces algo malo te seguirán criticando. No esperes gratitud de nadie, busca la recompensa de Dios. Él te dará lo que mereces. Las sugerencias pueden ser un consejo que puedes practicar o no. Si hay sensatez en ti, serás sabio. ¿Qué es para ti una sugerencia? ¿Cuáles son los consejos que pones en práctica y por qué? Proverbios 3:7... No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Reina-Valera. 1960.

Agustín Romero