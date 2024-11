Cartas de lectores: No son vegetarianos los ‘regres’ involucionistas

Se dicen progres y ecologistas; no lo son. Genocidas colectivistas, eliminarían media humanidad por el poder y para salvar sus vidas. En la UE matan sus industrias a favor de China, que deja sin peces los mares, explota y contamina, imitan carnes y huevos tóxicos. Los productos animales escasean y, más impuestos, son caros en Europa y EE. UU. La solución: ¿carne sintética, leche que no es leche, etc.? El 83% de tierras es para los bovinos: una vaca emite de 70 a 120 Kg de metano al año, 23 veces más tóxico que el CO2, y 60 % de gas invernadero. A 2050, con monocultivos, ¿exigirán la tala de bosques? ¿Seremos vegetarianos a la fuerza? Lo soy, como ecologista, por 52 años; 1k de proteína vegetal es amigable. “Nada beneficiará más a la salud e incrementará las posibilidades de supervivencia de la vida en la Tierra como ir a una dieta vegetariana” (Einstein). Varios pasajes de la Biblia por el vegetarianismo. “Llegará el día en que la matanza de un animal sea vista como el asesinato de un humano” (Da Vinci). Ser vegetariano es decisión personal. 1,6MMT de alimentos se desperdician al año, y se come por gula mientras 870M de personas son pobres y no tienen comida. J. Kennedy. Jr.: “EE. UU. con nivel de vida más bajo y mayor gasto en salud por la mala alimentación y químicos, por la corrupción de agencias federales y empresas”. Trump lo parará. 46% del agua y 50 % de la biodiversidad están en Latam. Sus asesinos son la tala, químicos, mala práctica agrícola, consumismo, basura, contaminación, minería legal e ilegal, etc.

Juan Carlos Cobo Rueda