Cartas de lectores: Cuando no se roban la plata, alcanza para todo y sobra

La ineficiencia e ineptitud del gobierno anterior fue impresionante. Dejaron en caja apenas $ 184 millones. No pagaron y hay atrasos por $ 2.872 millones a IESS, GAD y sector público y privado. Valores para atender al fenómeno El Niño no fueron atendidos. Un hueco fiscal en el orden de $ 5 mil millones. Deuda externa e interna que pagamos en el tiempo los ecuatorianos: alrededor de $ 63.000 millones. Resultado de los malos administradores (presidentes de la República) que hemos tenido. El riesgo país está en el orden de los 2.000 puntos, lo que nos excluye de acceso a nuevos créditos en mercados internacionales. Las leyes laborales vigentes fomentan la informalidad; es difícil para jóvenes graduados conseguir empleo digno en relación de dependencia. El SBU de $ 450 mensuales mentiroso hace que muchas empresas paguen un salario menor. La canasta básica está en el doble de ese valor. Mintieron al decir que traerían inversión extranjera y se iban a generar fuentes de empleo. Mientras no haya seguridad jurídica esto no se va a dar. Sigue bajando la recaudación de ISD. La consulta popular enterró la posibilidad de seguir obteniendo ingresos por el Yasuní-ITT. El Estado debería subir el IVA dos o tres puntos; eliminar subsidios a combustibles gradualmente; establecer convenios de pago a morosos del SRI y a empresas morosas con el IESS; vender activos fijos improductivos e incautados con facilidades de pago. Todo se puede hacer cuando no se roban la plata los ineptos y corruptos. Siempre ha faltado voluntad en los gobernantes de turno.

Roberto Flores