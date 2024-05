Cartas de lectores | CDI de Cayambe en crisis

Los CDI de Cayambe están en crisis por falta de cumplimiento de los acuerdos firmados. ¿Por qué prometen y no cumplen? E juego político se pone en evidencia. Para evitar una marcha de los afectados, funcionarios del MIES se trasladaron a Cayambe con la premisa de que van a hacer la transferencia de los recursos adeudados. Pasaron los días y la transferencia no se hizo, ello ha causado daño a quienes les creyeron. Los niños que reciben atención en los CDI están afectados por la indolencia, los padres se sienten frustrados por el engaño, quienes laboran allí están indignados; nos han faltado el respeto incumpliendo el acuerdo. Esto no debe suceder bajo ninguna circunstancia, la necesidad se ha desbordado; si no van a cumplir no prometan, no hieran la credibilidad de la gente, no nos intoxiquen con su falta de palabra. Es momento de cambiar siendo honorables, sin ánimo de ofender a nadie, hacemos nuestra protesta. Cuando cumples lo que prometes obtienes credibilidad, caso contrario pierdes el respeto de quienes te creyeron.

Agustín Romero