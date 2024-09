Cartas | En el hospital general del IESS de Babahoyo la atención es muy buena

En el hospital del IESS de Milagro no acatan la ley de la Tercera Edad, no hay medicina, ni médicos especialistas. Me derivaron al Hospital de Babahoyo: es todo lo contrario. La atención muy buena, desde los guardias son muy atentos. En el departamento donde se entregan muestras para los análisis son muy educadas y dan la clave para conocer el resultado de los exámenes; en el de Milagro jamás. El hospital muy aseado y los servicios higiénicos muy limpios; con todo sus implementos. Me tocó primero ir a Cardiología; en esa sección toman la presión y el peso, y en el mismo consultorio está la especialista que toma el electrocardiograma. Su atención es excelente y comprueban cómo están funcionando los pulmones. Revisan nuestro cuerpo y nos indican los remedios que nos van a entregar en la botica, que es de primera. Para ello uno saca tíquet y espera el turno. Luego tuve que ir otro día donde la nefróloga. Lo mismo: muy buena médica. Me solicitó mis antecedentes de enfermedades, hizo la revisión correspondiente, me expuso los medicamentos que debía tomar y me mandó exámenes. Asimismo, para comprobar si los remedios hicieron su labor, me citó para después de 15 días, previo unos exámenes que tenía que realizar. Luego fui a almorzar con mi taxista por un valor asequible, pero todo esto cuesta. Espero que para el hospital de mi ciudad se nombre un director milagreño, pues hay graduados en administración de hospitales. Con ello ganará el paciente de nuestro cantón y también los aledaños.

Gualberto Arias Bonilla