Cartas de lectores: Ralentizar el envejecimiento es una prioridad en la vida

En el mundo mueren 150.000 personas cada día; de ellas, dos tercios fallecen por envejecimiento. En los países industrializados, alrededor del 90 % de las muertes se deben a este proceso.

El objetivo del presente artículo es prevenir y advertir, siempre fundamentado en los enfoques multidisciplinarios de la ciencia de la salud.

Advertencias como ‘fumar mata’ o ‘no beber licor antes de conducir’ son formas de preservar la vida y hacer que la vejez sea más lenta y duradera. Para ello, es fundamental prevenir enfermedades como el cáncer y la diabetes, favoreciendo la autorreparación de órganos y tejidos. Recordemos que prevenir es mejor que curar.

Los procesos digestivos generan radicales libres, moléculas reactivas y dañinas que destruyen las mitocondrias, la planta energética celular. Estas sufren mutaciones en su ADN, lo que provoca daños celulares, formación de placas arteroescleróticas, colesterolemia y glicación de proteínas con glucosa, debilitando la elasticidad de los tejidos y favoreciendo arrugas y enfermedades degenerativas. En la tercera edad pueden aparecer placas amiloideas en el cerebro, como en el Alzheimer y el Parkinson, donde los telómeros se deshilachan por falta de telomerasa, causando apoptosis o muerte celular.

Los radicales libres provenientes de los alimentos causan estrés oxidativo, caracterizado por inflamaciones y alteraciones metabólicas. Por ello es importante consumir alimentos antioxidantes que los neutralicen y ralenticen el envejecimiento, como aceite de oliva extravirgen, resveratrol de la uva negra, tomate, calabaza, aloe vera, arándanos, fresa, palta, brócoli, coles, zanahoria, limón y astaxantina.

Las investigaciones actuales buscan ralentizar el envejecimiento mediante la conversión de células maduras en células con características similares a las células madre embrionarias.

En conclusión, el estrés oxidativo reduce y daña componentes celulares, originando desequilibrios metabólicos y enfermedades. La vejez debe avanzar lenta, segura y con dignidad. Confío en que la investigación científica seguirá avanzando en este campo.

Carlos Enrique Villao Orozco