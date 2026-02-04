Cartas de lectores: Escasez de Insulina, ARV, etc. y una actuación digna de un Razzie

Nuevamente no aparecen en las perchas de los centros de salud pública. Se está perjudicando la vida de miles de pacientes ante la carencia de esta medicina vital para la subsistencia de las personas diabéticas, mientras las autoridades se hacen de la “vista gorda y no dan solución a la misma.

No solo la insulina, que en el mercado tiene un costo elevado para personas de escasos recursos, sino también otros medicamentos que se pueden conseguir en farmacias privadas pero a costos exorbitantes, como el Triumeq, un ARV, como se denunció la semana pasada en el HCAM de Quito; esto en el caso de personas afiliadas.

El MSP y la vicepresidenta deben ya tomar cartas en el asunto y no seguir con shows como el de la segunda mandataria en un hospital de Quito hace algunos días. Los ecuatorianos necesitamos soluciones en el sistema de salud tanto para afiliados como no afiliados. Se debe hacer inventarios e identificar a los encargados de las compras, bodegueros, jefes de esas áreas, porque quién quita que medicinas con harta demanda y costosas no estén llegando a los centros de salud pública y hospitales del IESS y se estén desviando o vendiendo a otros proveedores.

Esto debe ser investigado por las autoridades y parar con la corrupción de los hospitales. Los ecuatorianos estamos hartos de ver este tipo de situaciones en los hospitales de todo el país. No vengamos con shows baratos, típicos de un premio Razzie, ni siquiera de un Óscar.

Lenin Bastidas Moran