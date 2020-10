Yuribeth Cornejo: "En mi caso, le está ganando el demonio al ángel"

Cuando la manabita Yuribeth Cornejo (27) ingresó como presentadora al espacio 'Fuull Farándula', del canal VitoTVO (hace un año y cuatro meses), era más light o relajada. Sin embargo, ahora cada vez es más venenosa. En pocas palabras sacó las garras.

¿Cynthia Viteri rompió regla de etiqueta en boda de Titi Aguilar? Leer más

¿Se le han subido los humos?

No en mayúscula.

En muchas ocasiones para comunicarse con usted hay que decirle a su compañero Dieter Hoffmann o a su jefe Vito Muñoz para que atienda llamadas o responda mensajes…

Desde los 16 años cuando me compré un teléfono, la mayoría de veces lo tengo en silencio, mi familia me reclama por eso. No contesto números desconocidos (risas) y me demoro en contestar los mensajes. Soy media rara y no me creo importante. No soy de las personas a las que les gusta hablar por teléfono.

Antes era más light en sus comentarios, ahora cada vez que abre la boca es para arrojar veneno. ¿Le salió lo bruja?

(Risas) No es porque quiera, simplemente me buscan y me encuentran. Cuando Vito me contrató le dije que era tranquila y que le huyo a la polémica, prefiero no tener enemigas. Según yo no las tengo.

La concejal Úrsula Strenge ya va por su 'segundo matrimonio' Leer más

Eso no se lo cree ni usted misma.

Por ejemplo a Mafer Pérez no la conozco, nunca la he visto personalmente, no le he hecho nada. Ella lanzó un comentario en el programa 'En contacto': ‘¿Será que Yuribeth Cornejo se quiere casar, pero no encuentra con quién?’.

Me enojé porque no estoy desesperada, no necesito un hombre para ser feliz. En algún momento quisiera formar un hogar. Respondí que después no quiero estar arrepentida, ya que te puedes equivocar al elegir, cuando me entrevistaron esa parte no la sacaron.

El Cuy: "Mientras no digan que soy corrupto no me importa que me critiquen por mis cirugías” Leer más

A una mujer como usted no le faltarán los admiradores...

Los tengo, pero no soy de las que estoy diciendo que me llueven los pretendientes o que tengo uno o dos. Siempre he dicho que a los 30 tal vez sea la edad indicada para casarse, pero eso nunca se sabe.

¿Su jefe Vito Muñoz le dice que le ponga más picante a sus comentarios?

Se supone que Dieter es el más picante y yo, más light. Cuando me inicié todo era más lineal, rosa, ahora sin que me haya dado cuenta me nace ponerle una dosis de picante a lo que digo. Tal vez al principio tenía miedo por mi falta de experiencia, ya estoy dominando el tema farandulero.

Algunos seguidores me dicen que no les gusta que sea así. Todos tenemos un ángel y un demonio, el demonio está ganando (risas).

¿Cree que le tienen envidia?

No me gusta esa palabra. Creo que por ser exchica reality. A muchos les fastidia vernos crecer.

Después de que se filtró y difundió el video íntimo de Emma Guerrero, usted y su compañero Dieter desinfectaron el estudio de TV en el cual también laboró la actriz, como si ella tuviera una peste.

Esa ha sido mi mayor metedura de pata desde que estoy en el programa. Lo vi como una broma, luego me di cuenta de mi error. Hablé con ella porque fuimos compañeras en 'BLN'. La gente que no está en tele no entiende que en un programa en vivo, así sea una palabra que se diga mal, si metes la pata, la metes.

Soy mujer y comprendo que a cualquiera le puede pasar algo similar, no estamos libres.

¿Usted se ha grabado en la intimidad?

No lo he hecho. Le tengo miedo a eso, pero no puedo decir que nunca lo haré. No soy diabla ni santa, si algún día lo hago, veo el video y de inmediato lo borro.

Según dice no se ha grabado, pero en las fotos que sube en las redes sociales deja ver gran parte de su anatomía.

En mi Instagram subo esas fotos porque tengo una marca de lencería (Eva). En comparación con otras, las mías son normales (risas). Aunque no faltan los que se alborotan viéndome en poses sexis y colocan comentarios vulgares.

La presentadora Fabiola Véliz (del desaparecido 'Faranduleros', Canal Uno) no la puede ver ni en pintura…

Así parece. Solo por decir la verdad. Por el problema de los plantones de Canal Uno se armó el pito. Ella confirmó que cobró, salió del grupo de los plantones. Se autoinvitó al programa, me enteré cuando estaba ahí. A cada rato decía que yo no era profesional, me quiso dejar por los suelos y se metió con mi trabajo.

En su momento dijo que no era posible que ganara más que ella en Canal Uno. No tengo que aclarar ni decir cantidades. Si ella cree que ganaba más, tengo derecho y las mismas capacidades. Mis ingresos no eran seis mil dólares, pero ganaba bien (risas).

La serie del grupo Menudo que revive la polémica Leer más

Después que usted se pelea con alguien, en el portal o cuenta de Fuull Farándula rayan a ese famoso.

No soy responsable de nada de lo que escriben en el portal o en la cuenta de Instagram. Existe un equipo que se encarga de aquello. Acaba de ingresar Kevin Amaguaña.

En la cuenta de Fuull Farándula dijeron que Fabiola Véliz iba a terminar el año sin trabajo. Luego de la pandemia que hemos atravesado hay mucha gente en esas condiciones y eso hiere susceptibilidades.

Tampoco estoy de acuerdo con eso que escribieron y la gente reaccionó mal. Fabiola no está en TV, pero vende sus productos a través de las redes sociales. Ella pensará que Yuribeth es la responsable, pero no es así.

¿Sigue con su negocio de lencería, a pesar de la pandemia?

Puedo decir que me va bien, no perfecto. Ya llevo como cuatro colecciones, cada cierto tiempo cambio los diseños, pero también ofrezco creaciones personalizadas. Con mi hermana Eva seguimos adelante. Teníamos un local en Portoviejo, pero por ahora prefiero que sea online.

Su exnovio Juan del Valle se cortó las rastas. ¿Cuál cree que fue la razón?

No hablo con él, me contaron que supuestamente por un problema en la cabeza, creo que le dolía. Es que esas trenzas ajustan mucho y se dice que hacen caer el cabello. Hace más de un año terminamos.

Otro personaje del medio que tampoco simpatiza mucho con usted es Karen Minda, La Diabla.

Siempre me destruye, esa señora me odia. Me llama ‘la vende calzones’ de manera despectiva. No me enoja que me diga ‘la vende calzones’, lo que pasa es que ella lo dice con maldad.

Algunos opinan que usted se parece a Gaby Díaz, es la versión sexy de la presentadora de Ecuavisa.

Gaby tiene una imagen familiar (risas). No me molesta, espero que a ella no le incomode. Creo que tenemos algunos rasgos.

¿Qué canción la definiría?

'Todos me miran' de Gloria Trevi