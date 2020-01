You, la serie que desnuda las redes sociales

La serie 'You', transmitida por Netflix, pone sobre el tapete un viejo dilema: ¿los programas de entretenimiento deben o no educar? Con la inmediatez con la que se consumen las cosas ahora, se puede intuir que lo que menos le preocupa a los creadores es transmitir algún tipo de enseñanza o moraleja para el público.

Sin embargo, desde que la cadena de streamming estrenó la primera temporada de You en 2018, ha estado en boca de todos los que la han visto, en su mayoría jóvenes. Cuando algo da de qué hablar es porque la historia engancha y deja algo en la mente del espectador.

En su mayoría todo lo que aparece ahí es apariencia, es decir que exagera situaciones para que estas se vean lindas y envidiables en Instagram, pero lo que no se percata el usuario es que subir su ubicación y otros datos personales es un peligro. La realidad es que no mucha gente está consciente de que ofrecer tanta información en sus redes los deja al descubierto.

Pese a que el objetivo de la serie no es cambiar los hábitos o el comportamiento de los usuarios, Netflix los puso en evidencia y, sin querer, hizo que la gente se los cuestione. 'You' es una hija digna de su tiempo que, además, refleja la toxicidad de las relaciones de la década.

Penn Badgley hace el papel de Joe Goldberg, un asesino en serie y gerente de la librería Mooney's. Instagram You

El protagonista

Penn Badgley (33) conocido por su papel de Dan Humphrey en 'Gossip Girl', le da vida a Joe. En distintas ocasiones, el actor ha revelado que al principio le costó aceptar el personaje, sin embargo esa duda se fue transformando en algo positivo. “Me preocupaba que hubiera esta irresponsabilidad social en lo que tratábamos de mostrar a la gente. Pero esas preocupaciones desaparecieron pronto y estoy tan sorprendido y agradecido de formar parte de una serie que genera una conversación a su alrededor”, aseguró en una entrevista para El País.

Tres consejos

1. Si sale de vacaciones, no es necesario que lo publiques. Si anuncias que dejas tu casa vacía, puedes poner en sobre aviso a posibles asaltantes. Nilton Navarro, experto en tecnología, explica que hay algunas aseguradoras que no cubren en caso de robo si es que el afectado anunció en sus redes que no estaba en su domicilio.

2. Si alguien quiere robarle la identidad, no hace falta más que tu nombre, dirección y fecha de nacimiento. No hagas públicos estos datos, entre los cuales el último nunca cambia. Uno de los hábitos más peligrosos es utilizar esa fecha como contraseña de tus cuentas, es muy predecible.

3. Ventilar el número personal de tu celular tampoco es buena idea. Y si alguna vez usaste tu teléfono móvil para pagar algo en línea, un ‘hacker’ tiene ventaja ya que puede acceder a tu tarjeta de crédito a través de su número.

El clan Kardashian en la mira

El robo que sufrió Kim Kardashian en París, en 2016, fue uno de los más comentados de los últimos diez años. Luego de ser detenidos meses después del suceso, los atracadores aseguraron que se enteraron dónde estaban ella y sus joyas por sus posteos en Instagram. Luego de eso, la socialité abandonó las redes sociales por unos meses y desde que regresó, ha sido más cautelosa en lo que sube.

Un año después, su medio hermana Kendall Jenner encontró a John Ford, su ‘stalker’, en la piscina de su casa. El joven había descubierto la ubicación de la lujosa mansión en la que vive la supermodelo por sus redes sociales. Desde el año pasado, el paradero de Ford es desconocido y la gente de seguridad de la celebridad está más alerta que nunca. Al parecer, las integrantes del clan de las Kardashian, además de atraer fanáticos que las aman, son presas de acosadores obsesionados.

Por eso, no te descuides. Si lo haces, la historia de 'You' podría mudarse de Netflix a tu propia vida.