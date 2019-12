Cómo proteger tu cuenta de Instagram durante las fiestas de fin de año

Mejorar la protección de las cuentas y su privacidad es una regla para las redes sociales. Por ejemplo, Instagram, actualizó recientemente su configuración para brindar más herramientas útiles para esto, debido a que para los hackers robar identidades resulta muy sencillo si no están bien protegidas.

El peligro es real: un estudio de Kaspersky reveló que el 53% de los latinoamericanos tiene su perfil público en Instagram, siendo el 39 % de ellos jóvenes entre los 18 y 24 años, y que el 82 % deja abierta su sesión en dispositivos móviles, dejando la puerta abierta para los cibercriminales.

Para proteger las fotos y videos que subas durante Navidad y Año Nuevo, te ofrecemos una guía de cómo mantener tu cuenta protegida de intrusos.

Ajustes de seguridad. La actualización de Instagram ofrece una protección más fuerte contra el acceso sin autorización a tu cuenta y el robo de identidad. Si ingresas a Configuración pulsando las tres barras de la esquina superior derecha de la pantalla de tu perfil, encontrarás Seguridad . Ahí descubrirás:

Cómo diferenciar un correo de Instagram falso: Ahora los ajustes de la app te permiten comprobar qué mensajes te ha enviado la red social en las dos últimas semanas. Si recibes un mensaje supuestamente de Instagram, pero no aparece en la aplicación, puedes marcarlo como spam con toda seguridad y así evitar caer en la trampa del phishing. Para comprobarlo, selecciona Correos electrónicos de Instagram en ajustes de Seguridad . Tener autenticación en dos pasos para iniciar sesión: Para protegerte de las filtraciones de contraseñas y el hackeo de tu cuenta, activa la autenticación en dos pasos . Siempre que alguien (incluido tú) intente iniciar sesión en tu cuenta desde un dispositivo diferente, Instagram solicitará un código que recibirás mediante SMS o una aplicación especial. De esta forma, recibirás una notificación con todos los intentos de inicio de sesión. Como consejo, toma nota de los códigos de recuperación y guárdalos en un lugar seguro porque te servirán para iniciar sesión si no tienes tu teléfono a mano.

Ajustes de privacidad: Instagram te permite no solo garantizar la seguridad de tu perfil en la red social, sino también limitar el acceso de otros a tus fotos, videos, historias, etc, para mantener tu contenido personal lejos de aquellos en quienes no confías. Para esto, accede nuevamente a Configuración y dirígete a Privacidad . Allí encontrarás: