Yeison Jiménez solo quiere agradecer

Yeison Jiménez es un nombre que está popularizándose entre los adeptos del vallenato y la música colombiana. En Ecuador no es la excepción y el intérprete lo sabe, por eso inició esta entrevista enviándole saludos a sus fanáticos y por apoyar sus canciones. En especial hizo referencia a los 5 millones que había alcanzado su último sencillo, junto a Silvestre Dangond.

Ahora tiene más de 8 millones gracias a esta fusión de rancheras con temas del folclor colombiano. Esa que va directo al corazón del pueblo. “Yo no hago música popular por moda. Estoy en esto desde hace nueve años, desde cuando mi proyecto ni siquiera era lo que es hoy en día. Y nunca me incliné por reguetón o salsa”, explica orgulloso.

Mau y Ricky preparan concierto en Ecuador para el 2021 Leer más

Pero como melómano abraza cualquier género para inspirarse. “Yo escucho y respeto todos los ritmos pero estoy concentrado en hacer música popular hasta el último día”.

Yeison se siente muy contento de haber conseguido trabajar con uno de sus referentes.

“Dangond es una de las personas más trabajadoras. Ha logrado cosas muy grandes y estoy muy honrado de haber grabado juntos”. La gratitud está presente en estos difíciles días. La cuarentena la está pasando en su casa en Medellín, y cree que su canción, que no tiene que ver con la pandemia puede ser interpretada de cualquier forma por sus oyentes. “Gracias a ti es para agradecerle al amor que se va y al que llega. Me parece que nunca había tenido un tema con dos esquinas. Hacer estas colaboraciones sirve mucho para unir a los seguidores”.

El cantante cree que está viviendo una bendición y agradece sentir la unión de sus pares en el mundo artístico colombiano.

Un perro enamorado

A Yeison le gusta dedicar canciones, pero no siempre estas salen a la luz. Las mantiene para su privacidad. Sin embargo, nos adelantó que a su esposa, Sonia Restrepo, le ha dedicado una canción que no ha salido, pero que cubre todo lo que siente. Se llama Un perro enamorado, y un demo se encuentra en YouTube pero no forma parte de su cronograma de publicaciones. “A mí me gusta dedicarla. Están hechas para eso, para que expresen su amor y cariño. El sentimiento se debe compartir”.

Jade Baraldo: Quiere vivir sin fronteras Leer más

Un cumpleaños celebrado a lo grande

El intérprete de éxitos como El aventurero, El desmadre, Maldita traga, entre otros, compartió en su cuenta de Instagram un video en el que muestra la lujosa camioneta que decidió regalarse por cuenta de su cumpleaños número 29 que celebró el 26 de julio.

En el clip se ve muy emocionado recibiendo su vehículo color blanco, en compañía de su esposa y sus hijos.