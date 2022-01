Enciende su computadora y le da clic al explorador de Internet pero, antes de que se pueda conectar, tiene que estar seguro de que nadie está hablando por teléfono. Hecho esto, comienza a sonar estruendosamente el módem. Un minuto después ya está en línea. A su alrededor tiene un Motorola V3 con SMS sin contestar. En la radio, suena Complicated, de Avril Lavigne, y la promoción de la saga de X-Men en el cine. Todo esto pasó hace 20 años pero, de cierta forma, está por regresar.

La nostalgia por lo vivido en la cultura pop a inicios de siglo está invadiendo todos los espacios y se puede apreciar en la música, la moda y la televisión. El pop-rock está sonando con más fuerza en los charts. Los reboots de series de la época como Gossip Girl, Rebelde y Sexo en la ciudad también muestran que el público extraña esas historias pero, claro, con temas actuales y con la visión de diversidad e inclusión que ahora exige la sociedad.

Además, este 2022 inició con la noticia de dos festivales musicales que reunirán a los mejores grupos de la época, aunque Ecuador no es parte de ninguna fecha.

La primera es el 2000 Pop Tour, una serie de conciertos por todo México con nueve artistas del pop en español.

Entre tanto, en Estados Unidos se presentará en octubre el festival When we were young (Cuando éramos jóvenes). El lineup de este prometido evento contempla a más de 50 icónicas bandas del género rock, emo, postpunk y posthardcore de todos los tiempos. ¡Volvieron los flequillos, los ojos delineados y el estampado de cuadros blanco y negro!

Ecuador se puso a trabajar por Bad Bunny y otros memes Leer más

Tan poperos como Britney Spears, tan emos como Kudai

En 2021 ya se comenzaba a sentir fuertemente la llegada del sonido del 2000 a la música. Para muestra, Sour, el disco de la novel artista Olivia Rodrigo, con claras referencias al pop-rock que llevó al estrellato a Avril Lavigne, se colaba en su álbum debut, consiguiendo ser el más escuchado del año. La española Aitana experimentó con el mismo sonido.

La banda mexicana RBD se reencontró en diciembre de 2020 y tuvo el concierto online más vendido del año, con más de 1,5 millones de espectadores. Y tras este regreso -del cual aún queda en promesa un show presencial-, otros mexicanos han decidido sumarse a esta ola de cariño y nostalgia y hacer una serie de conciertos por toda la república. Paty Cantú, Kudai, Motel, Pee- Wee, Fanny Lu, Nikki Clan, Bacilos, Playa Limbo y Yahir son los artistas confirmados la semana pasada por BoBo Producciones. Sin embargo, para el público mexicano este cartel no está completo sin Belanova, Moderatto, Miranda, La Oreja de Van Gogh, Reik, La Quinta Estación y Belinda, quien dio de qué hablar recientemente. Según información de la periodista Martha Figueroa, la también actriz rechazó la propuesta porque sus compañeros no estaban a la altura. Ari Borovoy, organizador del evento, dijo que a RBD no lo consideraron porque ellos preparan su propio tour.

Rebelde: Netflix suavizó la adolescencia Leer más

Del otro lado musical se encuentra el pop-rock anglo. Su estética emo que impactó a millones de adolescentes se reunirá en un festival con más de 50 míticas bandas. Está encabezado por Bring Me, The Horizon, The Maine, My Chemical Romance, Paramore, Avril Lavigne, Mayday Parade y Dashboard Confessional. Las entradas se agotaron en pocas horas, el pasado 24 de enero se anunciaron dos nuevas fechas (a más de la del 22 de octubre) con el mismo line-up para el 23 y 29 de octubre. Fueron en total 65 las bandas anunciadas. Aunque la mayoría de ellas en ambos espectáculos siguen activas, su auge estuvo entre los años 2000 y 2010. Más de 15 años han pasado desde sus superéxitos, por lo que adolescentes de aquel entonces están muy entusiasmados de volverlos a escuchar. Se puede esperar que surjan experiencias iguales.

Se está colando en todo

Por si no se ha dado cuenta, los 2000 están más vigentes que nunca. Basta con repasar los accesorios de tecnología o el catálogo de las aplicaciones de streaming. HBO Max estrenó en julio de 2021 el reboot de Gossip Girl. Otro elenco lleno de actores y actrices bellísimos y que se ha adaptado a los tiempos modernos con la Generación Z como protagonista. La esencia es la misma: un grupo de jóvenes de la élite que viven aventuras sexuales y amorosas de todo tipo en la parte alta de Manhattan. Lo mismo hizo Netflix el pasado 5 de enero. Así llegó su versión de la telenovela Rebelde, esta vez con ocho protagonistas, varias canciones de RBD reinterpretadas y un drama musical con temáticas actuales.

Pop rock: de vuelta e ilusiona a los millenials Leer más

Son estas series las que repiten su sitial de referentes de moda. Su vestuario mezcla prendas de aquellos años con siluetas modernas. Además, ponen de moda los discos compactos, los auriculares de cable y los celulares plegables. Es por eso que marcas como Motorola han sacado versiones modernas de sus modelos más famosos, como el V3 ‘de tapita’.

¿Qué es Y2k?

Luego del confinamiento, que fue una etapa de incertidumbre para saber a dónde nos llevaba el mundo de la moda, ha quedado claro que la tendencia Y2K es la que está en presente. Así que sí, el estilo que llevaba Paris Hilton en las pasarelas de aquellos años es otra vez moda (pero tranquilidad, todo con una silueta más moderna y recatada). Cabe recordar que la premisa de esto es: ¿por qué no? Se vale todo. Y más si han sido un par de años difíciles.

El nombre Y2K viene de un error informático que iba a afectar a las computadoras con el cambio del milenio. Un fallo en el conteo de fechas de los aparatos y sistemas electrónicos al llegar al año cero (00). Esto no ocurrió porque se crearon parches para solucionar estos inconvenientes.

Mar: “Desde niña quise ser una popstar” Leer más

Ellos opinan

En una encuesta hecha por Diario EXPRESO en su cuenta de Twitter, se obtuvieron varias respuestas de los fanáticos de la música sobre las bandas que consideran los marcaron al crecer en la década del 2000. #LoEmoNoHaMuerto

“Mis influencias musicales son más de pop en español. Escuchaba la música en la radio y veía los videoclips en la tele. Nos prestábamos los CD. Y consumir en sí la música era muy limitado, porque no había Internet ni aplicaciones streaming. Adicionalmente, las telenovelas eran las que convertían en hits las canciones. Da nostalgia la era de los 2000 porque es la época en la que no tenías las responsabilidades de adulto, llegaron los primeros amores, se hicieron los amigos que luego perduraron hasta la adultez”.

Cinthia Quinde

“En esa época escuchaba lo que salía en MTV, entre pop, rock, latina y rap. Bon Jovi, U2, Christina Aguilera, J Lo, Britney, NSYNC, Backstreet Boys, Santana, Ricky Martin, Eminem, Dr Dre, Snoop Dog, Bjork, No Doubt, Daddy Yankee”.

Javo Romero

“MTV estaba en todo el apogeo. El pop reinaba con Backstreet Boys, Britney y Christina Aguilera. Por otro lado, también estaban Limp Bizkit, Korn, entre otros. Y fue así como aprendí inglés en el 2000”.

Katiuska Echeverría

“Me gustaba que la mayoría de música pop/rap en los 2000 venía acompañada de un video con coreografía. Recuerdo a Destiny’s Child y Eminen”.

David Revelo

“A mí me marcó Blink 182. Nací en el 95 y me volvía loca cuando salían sus videoclips en la TV. Mi hermano tenía el CD y en el folleto venía una foto de los tres, Tom tenía un piercing en el labio y a mí me fascinaba. A los 14 años mi mamá cedió a que me lo haga y aún lo tengo”.

Paulina Rodríguez