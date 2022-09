Will Smith, ganador del Óscar 2022.

La calidez del pueblo ecuatoriano seguramente será uno de los mayores regalos que se lleve el estadounidense Will Smith (53), sobre todo luego de haber vivido un año muy duro tras la polémica por el golpe que le dio al comediante Chris Rock (por una broma que hizo sobre su esposa, Jada Pinkett) en plena ceremonia del Óscar y en la que se le entregó el premio a mejor actor por 'El método Williams'.

Se sintió querido, admirado y respetado por los habitantes de Alausí en la provincia del Chimborazo y conmocionó las redes sociales desde el miércoles 31 de agosto al arribar de manera sorpresiva a Ecuador para grabar un documental de la ruta Alausí-La Nariz del Diablo, para National Geographic.

Hasta el jueves 1 de septiembre, la celebridad estuvo en ese cantón de la Sierra ecuatoriana. Muy temprano se marchó, según indica Guillermo Herrera, de la hostería La Quinta, donde se alojó en una suite. “No es creído, muy sociable, aceptó conversar con la gente. Él habla poco español y yo me defiendo con el inglés”, dice entre risas y añade que desayunó ahí. “Tenía su propio servicio de catering. En la mañana se fueron en un helicóptero, que partió desde el estadio Municipal. Supe que se iban rumbo al Oriente, a Macas, es lo que nos contaron”. No sabe si para despistar.

Pero Herrera no fue el único emocionado por conocer a Will Smith. La reportera Vanessa Pérez comentó: “A Alausí llegó retrasado, tenía que arribar a las 08:45 y, por cuestiones climáticas, lo hizo por tierra. Luego de grabar en La Nariz del Diablo, regresó junto con todo el staff cerca de las 19:00 del miércoles. Usó a su doble para despistar a los fans que querían conocerlo. A esa hora, la noticia había circulado por todos los medios nacionales.

El jueves, el helicóptero en el que se marchó hizo pruebas para retirarse del cantón. Por fortuna tuve la oportunidad de conocerlo el día anterior. Me acerqué junto a una niña llamada Bellita. Will es un amor de persona, muy sencillo, amable y todo el tiempo lo demostró. Mi mamá y hermano también pudieron conocerlo”.

Alausí es conocida por su herencia ferroviaria y fue nombrada pueblo mágico por el Ministerio de Turismo de Ecuador en 2019. La Nariz del Diablo es una red ferroviaria histórica que recorre desde los Andes hasta la costa.

En otras oportunidades, el actor de películas como 'Día de la independencia', 'Hombres de negro', 'Yo, robot', 'Hitch, Soy leyenda', 'En busca de la felicidad', 'Aladino' y 'Proyecto Géminis' ha estado en los vecinos países, Colombia y Perú. En el primero, comió bandeja paisa y, en el segundo, el tradicional cebiche. Siempre que viaja prueba la comida típica del lugar.

¿Habrá probado llapingacho, hornado o papas con cuy? Comió en el tradicional restaurante Mesón del Tren, en Alausí, famoso por sus platos típicos. Nos contactamos con el personal del sitio y confirmaron que Will Smith estuvo en dos ocasiones, en la tarde y noche, pero no dieron detalles de lo que se sirvió, porque “firmamos un contrato, no podemos decir nada por ahora”.

La estrella de Hollywood ha sido parte de la serie 'Bienvenidos a la Tierra', original de National Geographic, en la que explora los confines más lejanos del planeta. También presentó otro espacio llamado 'Nuestro planeta: One Strange Rock'.

En noviembre de 2021, Will Smith protagonizó 'El método Williams', en el papel del padre de las estrellas de tenis Venus y Serena Williams. Le pagaron aproximadamente 40 millones de dólares, según The Hollywood Reporter.

Además Celebrity Net Worth afirma que su fortuna oscila en 350 millones de dólares. Estas ganancias son por su carrera en el mundo del entretenimiento que abarca más de tres décadas, desde su trabajo como rapero hasta sus roles como actor y productor.

EXPRESIONES le preguntó a sus seguidores en Instagram, ¿qué lo invitarían a comer a Will Smith? y ellos dieron respuestas variadas e incluso que no tenían relación con el tema. kataibarrasilva dijo: “Bolón mixto con chicharrón”. amapolamf: “Un encebollado, jajaja”. daysibeltvi: “Súper humilde”. gisellramirezho: “Tan bello ese hombre”. tacopav1: “Bello, me encantaría verlo”. bavillacis: ¿Seguro que es él? En Perú hay un joven que es el doble de W. Smith”.

A la presentadora de 'En contacto' y Miss Ecuador 2018, Virginia Limongi, se le consultó sobre lo mismo y manifestó: “Ya le mandé el mensaje. Ahora solo espero que me responda, jajaja”. ¿Se dejará seducir por los encantos de la guapa Virginia?

El comunicador de RTS, Carlos Julio Gurumendi, quisiera preguntarle a Will Smith ¿qué mensaje le dejó haber trabajado en la hermosa película 'En busca de la felicidad', por la que estuvo nominado al Óscar en 2007 y en la que compartió con su hijo Jaden? Mientras que aprovechando la visita de la celebridad, a la presentadora Fabiola Véliz le gustaría regalarle uno de los principales productos de nuestro país, cacao.