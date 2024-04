Will Mendoza en la TV para latinos en EE.UU.

Will Mendoza.

Will Mendoza, exreportero de 'Jarabe de pico' (Teleamazonas), lleva cuatro meses en Univisión Colorado (Denver, Estados Unidos). Antes vivió en Nueva York y en 2022 se casó. De su pareja no habla porque prefiere el bajo perfil. Le emociona trabajar nuevamente en la comunicación. Ya es residente americano. No ha sido un proceso sencillo, pero tampoco se queja. Volvió a noticias, en Ecuador lo hizo en Canal Uno. El informativo en el que aparece se emite a las cinco de la mañana, le toca madrugar.

“A esa hora estoy en el estudio, presento un segmento, en la tarde hago en vivos en exteriores. Reporto ya sea un tiroteo, incendio, robo o evento de la comunidad latina. Estoy contento y aprendiendo”, cuenta Will, quien se siente orgulloso de estar en la TV en Estados Unidos. Para llegar a esa empresa televisiva hizo un demo con sus trabajos en Ecuador, le hicieron pruebas y le exigieron ciertos requisitos. También aplicó en Telemundo.

Sigue modelando

Aunque María Teresa Guerrero está dedicada en cuerpo y alma al deporte, el modelaje no lo deja. Es otra de sus pasiones, a pesar de que ya tiene 46 años. En febrero los cumplió.

“En los cuarenta... sigo disfrutando de ser modelo y haciendo lo que amo. El deporte y el modelaje han sido mi vida y me alegra poder seguir dedicándome a ello, manteniendo una vida sana y activa”, comenta la expresentadora de TV que ahora vive en Estados Unidos. El próximo mes visitará Quito. Sus seguidores de Instagram (llega a un millón ochocientos mil) alabaron su figura. Poncho Quintero dijo: “Vístase niña”.

