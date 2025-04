Whoopi Goldberg arremete contra los aranceles de Trump

La actriz Whoopi Goldberg expresó su total desacuerdo con los aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump, en una intervención este jueves en su programa The View, transmitido por la cadena ABC y la plataforma de streaming Hulu. Goldberg los calificó como una “mala idea”, incluyendo aquellos que afectan la importación de prosecco, un producto que ella comercializa desde Italia.

“Es una mala idea (...) No me gusta lo que hace, porque afecta a la importación y la exportación. Esto no es bueno. No quieres oír hablar de aranceles”, afirmó Goldberg durante el programa.

La actriz es propietaria de la marca Whoopi Prosecco, que comercializa botellas de vino espumoso a un precio de 22,99 dólares. El prosecco es producido en Asolo, una localidad en Italia, país que se verá afectado por el arancel global mínimo del 10 % sobre todas las importaciones, así como por un gravamen adicional del 20 % que afecta a productos provenientes de la Unión Europea.

En la misma jornada, la asociación comercial Wine & Spirits Wholesalers of America (WSWA), que representa a más de 370 distribuidores de vinos y licores en Estados Unidos, advirtió que los aranceles incrementarían los precios en el sector.

Goldberg también se refirió a la “guerra comercial” generada por la política arancelaria de Trump y mencionó que algunos miembros del Partido Republicano han señalado que estas medidas podrían no traer resultados positivos. No obstante, el presidente Trump ha insistido en que representan el comienzo de una nueva era de prosperidad para el país. Al finalizar el episodio, la también activista política recordó a los espectadores que “la resistencia es real. No están solos”.

