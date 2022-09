Luego de once años volvió a la que fue su casa, TC. Wendy Rosillo (46) trabajó en el área de noticias de esa empresa televisiva. Ahora se le presentó la oportunidad de ser parte de la revista 'De casa en casa'. Aunque no es la primera vez que está en una. Se inició en 'Vanidades Teve' de Teleamazonas.

Cuando llegó a TC “iba y venía de 'Cosas de casa', pero lo mío era la información, así lo sentía”, cuenta la comunicadora y asesora. Hace un año vivió una dura prueba, le diagnosticaron melanoma maligno (cáncer) en su pie derecho. Se sometió a una cirugía y una parte de su dedo gordo fue amputado. Está casada con Santiago Romero con quien procreó a Santiago (6), además tiene a Víctor Hugo (22) y José Emilio (17) (frutos de su primer matrimonio).

Siempre se sintió como pez en el agua haciendo su trabajo en noticias.

Estoy feliz de aportar desde otra perspectiva, aunque seré periodista para toda la vida, así que no diré que de esa agua no beberé. Ahora vivo la profesión de otra manera, no tan radical. Más relajada. Los comunicadores también tenemos problemas personales, de salud o con la familia. Esa es la parte con la que me identifico en una revista. Además, estoy por iniciar la tercera temporada de Trascender, los podcasts con entrevistas de temas espirituales y holísticos.

Me he humanizado como profesional. Cuando se regresa a lo que amas se lo hace con agradecimiento de reconocer que lo que hiciste fue una bendición. La comunicación es parte de lo que soy.

Usted tiene esa imagen de credibilidad y seriedad, así como la tienen Úrsula Strenge y Ana Buljubasich.

Si ese es el comparativo, me siento honrada de cubrir ese espacio. Hago lo que sé hacer.

En los matinales no solo entrevistan, comentan o presentan, además hay una parte de show en la que cantan, bailan...

Si hace 15 años me hubiesen preguntado si iba a bailar tecnocumbia en TV respondía que jamás. Por mi imagen. Ahora lo hago y me divierto. Me siento extremadamente feliz, no es igual que antes, pero es muy parecido. Creo que tener a Rafael Cuesta (gerente general) marca la diferencia.

Volver también ha sido reencontrarse con mucha gente que dejó de ver o compartir hace más de una década.

Siento una energía increíble. A la mitad de la gente detrás de cámara la conozco. El recibimiento fue muy lindo, estoy en mi casa, pertenezco a este lugar. He tenido la oportunidad de volver en una circunstancia que me hace sentir cómoda.

Úrsula Strenge, la anterior presentadora del programa, dejó la TV por la política. ¿Qué opina?

Creo que la gente toma las decisiones que en su momento considera correctas. Ya quisiéramos tener más Úrsulas en la política, un ser humano valioso y con buenas intenciones. Da pena por la TV porque perdió una buena conductora, pero qué bueno por la política.

¿Le daría su voto?

Sí porque es una buena persona, está preparada, honesta y con una vida sin cuestionamientos. Ambas tenemos una intención de ayuda social. Cuando estuve en el informativo con el Dr. Eduardo Manrique me involucré con la comunidad. Además, somos madres, mujeres emprendedoras y luchadoras.

Los comunicadores son un gran atractivo para los políticos en tiempos de elecciones. ¿La han tentado?

Siempre, pero he dicho que no. Ni siquiera he aceptado asesoramiento a políticos, es muy estresante. Estoy en un momento que deseo disfrutar mi profesión y mi vida. No estoy interesada en vivir contra el tiempo.

¿Qué tan importante ha sido el apoyo de su esposo en las pruebas que ha vivido?

Ha sido incondicional. Cuando me operaron fue importante que esté ahí porque estaba drogada. Tuve dos noches de dolor intenso, ni con morfina se me quitaba. El cáncer no visita sin pasar factura, ya sea de alguna manera u otra. Esta última vez que viajé a Houston, he ido varias, sentí ganas de que termine todo rápido. Quería regresar pronto a Guayaquil. Me hacen radiografías y ecografías.

Estas últimas pruebas determinan si hay ganglios inflamados, aquello tiene relación directa con que el cáncer ha regresado. Me he dado cuenta que cada quien lleva la salud de una manera muy personal. Gracias a Dios la enfermedad no ingresó al resto de mi cuerpo, simplemente no me tocaba.

Periodista y asesora comunicacional. Álex Lima // EXPRESO

¿Cuando en 2008 se divorció creyó que se iba a dar una segunda oportunidad en el amor?

Entonces era todo negro en mi vida, incautaron el canal, me divorcié. No veía el futuro. No pensaba en formar otro hogar porque no soy una mujer enamoradiza, no es mi personalidad, ni tampoco pensaba en otro hijo.

Ya llevamos 11 años de casados. Nos conocíamos, pero no se dio antes la relación, nos vimos de nuevo en el cumpleaños de un amigo en común. Si no hubiese aguantado lo que aguantó no estaríamos juntos. Estaba sanando heridas y le dije que no era la mejor pareja en ese momento. Nunca tuve nada en contra del matrimonio, no tiene nada que ver con una experiencia de divorcio.