Pamela Cortés, conocida como 'La paquita ecuatoriana', está delicada de salud. Según la cantante, la llevaron de urgencia a la clínica y los médicos determinaron “una nueva trombosis venosa profunda en la pierna buena y ya en cuidados intensivos descubrieron que también tiene una embolia pulmonar”.

Thalía, bloqueada por su hermana Laura Zapata Leer más

Esta trombosis es la coagulación de la sangre en una vena profunda de un miembro, en general, la pantorrilla o el muslo o de la pelvis. Puede causar dolor o hinchazón de piernas. Es la causa principal de embolia pulmonar.

Confiesa la intérprete de 41 años que han sido días duros. “Está prevista una operación para limpiar algo del gran trombo. La embolia seguirá siendo manejada de otra forma. Con miedo, pero con fe. Lo que tenga que hacerse para una mejor calidad de vida”.

La artista con el Dr. César Mariscal. Redes

En declaraciones que hizo a la revista Dominguero de Gráficos Nacionales hace tiempo atrás, ella tiene una condición genética llamada trombofilia que es la propensión a desarrollar trombosis o coágulos sanguíneos muy peligrosos debido a la anormalidad en su sistema de coagulación.

Aquello se le presentó a los dos meses de estar embarazada de su hijo, Max y le causa muchos dolores. Por ello ha hecho cambios radicales en su vida. Debe estar medicada diariamente y en ocasiones debe apoyarse en un bastón para poder caminar.

Andrés Cepeda: Su matrimonio tiene su propia canción Leer más

Sus padres Sandra y Miguel, su esposo, el músico David Harutyunyan, su nene y sus amigas, entre ellas Mirella Cesa, Michella Pincay, Érika Vélez, están pendientes de su salud, así como sus seguidores. “Solo hay que orar”, dijo Érika con quien estelarizó la serie 'Mis primas' que emitió TC. El doctor César Mariscal está tratando su caso.

Andreína Bravo y otras cuatro guayaquileñas hacen una canción en homenaje a la ciudad Leer más

La hija de Anita Buljubasich, Gabriela Naht, también ha pasado buenos sustos porque tiene un padecimiento similar al de Pamela.

“En mi caso es algo hereditario que a veces se activa y genera trombos por cambios hormonales o simplemente por la predisposición que tenemos a crear coágulos. Generalmente son en las piernas, pero pueden viajar hasta las brazos y pulmones o corazón, pues ese sistema circulatorio está conectado. En mí se dio en mis dos embarazos. Nunca me operaron, solo me pusieron un filtro para prevenir que los trombos vayan justamente a los pulmones.

Estoy tomando hace años un anticoagulante oral bastante fuerte y complicado, pero es lo único que me mantiene sin trombosis porque ya intenté con otros y no funcionaron. En Argentina me mandaron a tomar de por vida. Cuando llegan al pulmón puede tapar alguna vena principal y generar un paro pulmonar”, explica Gabriela.