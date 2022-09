En las últimas semanas, la actriz mexicana Laura Zapata ha sido noticia por sus peleas con Yolanda Andrade luego de que la presentadora de televisión cuestionara a la artista al haber tachado de vagos a los mexicanos.

Don Day, el 'Will Smith' de los labios rosa Leer más

Tras esta controversia, ambas se vieron envueltas en dimes y diretes en los que Thalía salió salpicada. Andrade manifestó que Laura Zapata vivió mantenida por la intérprete de Arrasando durante el tiempo que vivió su abuela, Eva Mange, pero en cuanto falleció, la recordada protagonista de Marimar dejó de pasarle dinero.

La comunicadora Berenice Ortiz, de TV&Novelas, entrevistó a Zapata por lo sucedido con Yolanda Andrade en su contra y del hecho que Thalía la mantenía, ante esto, la inolvidable Dulcina de Rosa Salvaje, defendió su carrera y reveló que tiene bloqueada a su hermana en el teléfono celular.

“¿Conoces mi carrera? ¿Sabes cuántas telenovelas he hecho? ¿Cuántas obras de teatro? Y cobro muy bien. No he hablado con ella y ahora si me habla quién sabe si me encuentre porque la tengo bloqueada”, manifestó sin explicar las razones de su decisión, aunque todo apunta a que no le gustó que su hermana no haya salido en su defensa.