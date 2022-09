Dieter Hoffmann ahora es rubio

El reportero y presentador Dieter Hoffmann no ha puesto límites en sus cambios. Más de una persona ha dicho que pudo ser parte de 'Los hackers', sin sacrificar su estabilidad en Vito TVO. Ahora se pintó el cabello de rubio (casi blanco), según él, para renovarse, ya que llegó a nuevo espacio y casa televisiva, Ecuavisa.

Su antiguo jefe, Vito Muñoz afirma que "deja la TV siglo 21 para retroceder al siglo 20. Deja 7 años por aventurar 3 meses. Deja la certeza por la incertidumbre. Le deseo lo mejor".

Previamente, Dieter se operó para perder peso de por aquí y por allá. Luce delgado. Con este look parece el Ken de la muñeca Barbie. Un Ken criollo. Tal vez quiso copiar a Mauricio Altamirano, quien también es rubio (ahora).

Hablando de El Cuy, este mientras dure la ausencia del productor Marlon Acosta ha tomado su lugar en el programa 'De boca en boca', de TC. Marlon se fue de vacaciones a Estados Unidos (para reunirse con Adriana Sánchez).

“Cuando me lo pidió, acepté sin pensarlo porque confía mucho en mí y valoro ese voto de confianza; además, merece desconectarse de la farándula, divertirse, ha pasado por mucho y es justo que disfrute. Lo primero que me dijo fue que no me estrese (risas). No es la primera vez que estoy al frente del contenido, antes lo hice con Miguel Cedeño. Sé que todo saldrá bien, tengo el apoyo del equipo, es una gran responsabilidad”, cuenta el Cuy, quien fue parte de ese espacio de farándula.

Ahora tienen competencia con 'Los hackers'. Aunque están en horarios diferentes. 'Los hackers', a las 14:00 y 'De boca en boca', a las 15:45. Mauricio también se ha encargado del contenido de 'Calientitos TV' cuando Santiago Castro se ausenta por alguna razón.