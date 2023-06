El clima de Guayaquil fue el gran aliado para el festival Wankabeats. Ya no podía salir nada mal. Por eso, parece que el sol decidió esconderse varias horas para no afectar el desarrollo de este evento que ya había sido suspendido el año anterior. Casi sin modificaciones con respecto al cartel original (solo no estuvo presente la banda ecuatoriana Olitas), se llevó a cabo el concierto, que duró más de ocho horas.

Los invitados fueron Madrigal, El General Villamil, Dicapo, Simón Grossman, Vicente García, Rawayana y Molotov. Y concluyó con la participación del DJ Andrés Zevallos.

Vicente García: Trae su música al otro lado del malecón Leer más

La gastronomía también tuvo su participación destacada, con varios emprendimientos locales de hamburguesas, postres, cocteles y cervezas. Lo artesanal fue lo común en toda esta oferta.

El orden y la seguridad se distinguieron durante el desarrollo del festival. Este tuvo varias innovaciones tecnológicas aplicadas, como el sistema ‘cashless’, un método de pago por recargas.

La banda de cierre fue Rawayana. Los venezolanos tienen un público fiel en la Perla del Pacífico, que cada vez que vienen les devuelve el amor con llenos totales. Es por eso que se congregaron más de ocho mil personas en las inmediaciones del parque Samanes, aunque fueron llegando de a poco. Algo que el espectador local todavía debe mejorar es el apoyo a la música local, para que tenga un despliegue más vistoso.

La seguridad privada y la Policía Nacional también se hicieron presentes y los uniformados tuvieron una acción inmediata con alguno que otro fan pasado de copas.

“Del Wankabeats lo que más me gustó fue la variedad de géneros y artistas. El espacio entre cada banda fue el adecuado. Me sentí bastante seguro con el despliegue policial”, cuenta Francisco Luzón, quien vino al festival desde la ciudad de Portoviejo.

“Que hayan cumplido con el mismo line-up del año pasado muestra compromiso con su público. Lo mejor fue la organización, todo súper bien estructurado, variedad de comida y bebidas. Para la próxima edición, esperamos más artistas internacionales”, menciona Diana Bone, quien viajó desde Quito para disfrutar del evento. Para ambos, fue buena idea lo de las pulseras recargables. Había pulseras ‘de plata’, para no usar efectivo y que todo sea rápido.

Pero no se podía saber realmente cuánto quedaba de saldo, por lo que esperan que para la próxima edición se permita la fusión de dos pulseras o el uso de una aplicación para conocer realmente el presupuesto.

Pasada la medianoche finalizó el recital, que cumplió todas las promesas que quedaron inconclusas el año anterior y dejó abierta la esperanza para la cuarta edición.

El General Villamil Alejandro Puga // EXPRESO

El General Villamil

Para el General Villamil el Wankabeats también significó la chance de mostrar sus novedades. En su show estrenaron en vivo Miércoles picante, su nuevo disco. Loco playa y Mil navajas, dos de sus temas más conocidos, no faltaron en este concierto.

Dicapo. Alejandro Puga // EXPRESO

Dicapo

No hay música pop sin coreografías y Dicapo lo sabe de sobra. Por eso, en todo su repertorio de 45 minutos tuvo la participación de cuatro bailarines. Nube, Fuimos, Polaroid y Travolta son algunas de las canciones que más corearon los presentes. Finalizó su show con Infinito, tema que le dedicó a su hija recién nacida, Nina Chiang Alcívar.

Elena Rose: “Hay canciones que agradezco que hayan venido a mí” Leer más

Simón Grossman y Luz Pinos. Alejandro Puga // EXPRESO

Simón Grossmann

El músico venezolano quedó sorprendido por el cariño que tiene su música en la ciudad. Pero debería haberlo sabido, pues en Spotify ya hay indicios de este amor, puesto que su éxito Agüitaecoco, junto con la guayaquileña Luz Pinos, tiene más de 25 millones de reproducciones. La artista, que se encuentra en plena gira, se dio tiempo para cantar junto a su amigo este tema. Simón Grossman especificó que esta presentación es especial para él, al tratarse de su primera participación en un festival.

Vicente García. Alejandro Puga // EXPRESO

Vicente García

El dominicano estrenó nuevo show para los ecuatorianos. Y como lo prometió en la entrevista que concedió para EXPRESIONES hace pocos días, estuvo cargado de efusividad y fiesta. El cantautor tuvo mucha interacción. Desde su salida al escenario, a las 19:00, comenzó a llegar mucha más gente.

“Un placer estar aquí con gente a quien considero familia”, expresó antes de terminar su intervención.

Molotov. Alejandro Puga // EXPRESO

Molotov

Los mexicanos elevaron el ánimo de todos los presentes. Su rock puso eufóricos a los ‘wankeros’ y quienes estuvieron más adelante bailaron al ritmo del pogo que se armó. Su juego de luces estuvo entre los más destacados de la noche. Aunque las pantallas laterales fueron pequeñas para poder apreciar el evento desde las mesas disponibles en los lugares de comida.