Vivir es un cabaret: el teatro Sánchez Aguilar regresa con esperanza

El teatro es la vida de estos tres actores. Estar de vuelta en las tablas es inyectarles una dosis recargada de adrenalina, endorfina y dopamina. Cada una de ellas llega al tope en los cuerpos de Ana Passeri, Noralma Reeves y Prema Delpi, y se les nota en cada palabra y gesto.

Comunicar es lo suyo, en su vida diaria viven con teatralidad las cosas, y no por ser exagerados, es más por la afinidad que tienen con sus sentimientos y cómo lo expresan. La risa y el llanto estuvieron a flor de piel en los meses de cuarentena. Fue una situación atípica y desesperante para todo el mundo, en especial para los artistas.

Este gremio e importante industria fue denominada como de poca vitalidad por obvias razones sanitarias, pero en el claustro la única forma de escapar de la cotidianidad fue consumir arte. Por eso regresar al teatro, un arte vivo, es reencontrarse con ellos mismos. Y con los sacrificios que han hecho para dedicarse completamente a las tablas, el canto y la magia.

Vivir es un cabaret, título de la obra que mañana estrena el Sánchez Aguilar, marca la historia de este centro cultural. Es un nuevo comienzo, luego de estar cerrado por más de 100 días. Aquí, como en una especie de catarsis, sus protagonistas revelarán sus miedos y esperanzas. Esta última la que los mantiene a salvo y con energía.

El Teatro Sánchez Aguilar abrirá su sala con 'Vivir es un Cabaret' Leer más

Sesión de fotos de Vivir es un Cabaret para Diario EXPRESO. Miguel Canales Leon

La bioseguridad presente

El teatro Sánchez Aguilar ha reinventado su esquema de atención para proteger a su público. La sala Zaruma solo albergará a 40 personas, separadas en grupo de dos para ver la obra presencialmente. Asimismo, el teatro que crea fantasía desde las realidades, ha involucrado en la trama de Vivir es un cabaret el tema de la pandemia. “No se habla de una enfermedad como tal. La obra es atemporal, y tiene vestimentas retro pero música actual. Así que puede ser cualquier tipo de pandemia que pasó la humanidad, la peste negra por ejemplo”, explica Ana.

Los encuentros con el público al finalizar la función ya no serán posibles y las fotos posteriores a la función serán pospuestas. Además las entradas se adquieren únicamente por medio de la página web del teatro.

Las etapas del confinamiento

Vivir es un cabaret reúne música, magia y los sentimientos de estos tres actores. Intenta condensar lo que le pasó a la gente en días de encierro con tres caracteres muy definidos. Volver a los días de gloria es el principal motivo de Josephine, Carmen y David Ángel.

La más pesimista (Ana Passeri)

“Ya se acabó todo. Ya no existe nada. El negocio se acabó, hay que cerrar” es lo que piensa Josephine, explica Ana. Para mí ha sido una catarsis. De creer que ya se acabó todo, de la desesperanza absoluta, a volver a trabajar. En el mes de mayo yo me decía ‘no, ya se acabó’. Yo dejé todo por el escenario, es mi vida. Yo sacrifiqué todo por estar en las tablas. Y de repente era mamá 24/7 y no había nada más. Cuando Ramón (Barranco, director artístico del TSA) me llamó para hacer este show me sentí activa otra vez. Por eso en el libreto habla de que hay esperanza. Por eso el personaje de Prema dice: ‘Si Carlo Magno dice que la esperanza es el sueño de los que están despiertos, ¿quiénes somos nosotros para contradecirlo?’. Yo quise volver a Quito pero encontré la luz en varios compañeros míos”.

La más fuerte (Noralma Reeves)

“Soy una mujer muy esperanzada. Sin embargo durante el confinamiento he pasado por etapas. Tuve una de energía baja, por todo lo que pasaba alrededor. Sin embargo dentro de mí sentía esta fortaleza que decía: ‘todo va a salir’. Es lo que me ha llevado a vivir de lo que amo. Creer mucho de que todo es posible. Al final es lo que me define más. Soy realista y soñadora. Sin embargo Carmen, que también es realista, pero es menos perseverante, intenta y si no sale mira otra cosa”.

David Reinoso va tras los políticos Leer más

El soñador (Prema Delpi)

“David Ángel, mi personaje, apunta hacia la esperanza. Curiosamente esto encaja con mi vida. Me siento en un momento que tengo esa necesidad de sentirme vivo y ver hacia el futuro y lo que se puede hacer y crear”.

Teatro a distancia: lo digital no le quita la magia Leer más

Sinopsis

Vivir es un Cabaret es una puesta en escena multidisciplinaria, donde artistas ecuatorianos reinterpretan la música nacional, latinoamericana y universal; combinan teatro, baile, música y la magia, a través del género cabaret.

Dirección: Sebastian Sánchez Amunátegui.

Arreglos y Musicalización: Miguel Gallardo.

Asistencia de Dirección, Edición, Colorización: Juan José Franco.