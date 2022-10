Los viajes cambian, inspiran y enseñan nuevas formas de ver y percibir el entorno. Y aunque la conversación que tuvo EXPRESIONES con Vivianna desde Madrid fue a tres días de haber aterrizado en la ciudad, ya se percibía en ella un aura distinta.

Es la primera vez que viaja sola y lo venía soñando hace tiempo. En su primera visita a Europa, la cantante recorrerá algunas ciudades de España, además de la capital y Barcelona, también visitará Oporto, en Portugal. Aunque estos días son netamente de descanso y turismo, Vivianna está siempre en la búsqueda de planes que involucren música, ya que es algo inevitable para ella.

Está muy entusiasmada por ver shows de flamenco, bandas de jazz en vivo y cualquier actividad inesperada que surja en su camino. Pese a que su viaje recién empieza, ya pudo constatar el ambiente artístico que se respira en las calles de Madrid. No descarta la posibilidad de venir más seguido, y tal vez probar suerte acá, pero por ahora disfrutará intensamente de las vacaciones.

El 30 de septiembre, Vivianna celebró su cumpleaños y aprovechó el momento para presentar su último sencillo, 'Un segundo'. Fue escrito durante la pandemia, época en la que atravesaba un capítulo difícil en su vida, ya que vivió muchos momentos de ansiedad que los pudo canalizar en la música.

“Fue la primera canción de la nueva Vivianna. Fue un impulso, la compuse luego de recibir una noticia que me chocó mucho. En 20 minutos ya la tenía lista, es una balada soul pop”, detalla. Luego de volver a leerla y escucharla, se dio cuenta de que se la estaba escribiendo a ella misma y que, en ese momento, a través del coro del tema, fantaseaba con estar bien y salir de ese hueco.

Ese bienestar es hoy ya una realidad en su vida. La regrabó este año, ya que se dio cuenta que el ‘mood’ estaba muy triste y aunque la letra quedó igual, al cambiar los instrumentos y la melodía, le dio otro toque distinto, un poco más alegre.

“Es un himno de superación para quien la agarre y la gente la ha tomado súper bien. Creo que es una de las canciones por las que más he recibido mensajes en los que me agradecen y me cuentan lo bien que les ha hecho escucharla”, finaliza.

Vivianna no tiene planeado lanzar más sencillos este 2022, pero promete un próximo año lleno de nueva música y shows.

Recorre bares y lugares donde pueda disfrutar de buena música. Cortesía

Ir a Madrid sin visitar el piano bar Toni2 es casi como no haber estado en la ciudad. Lo abrieron en 1979 y por ahí han pasado cantidad de famosos internacionales. De la generación de artistas más actuales se puede nombrar a Sebastián Yatra y Diego Boneta, quienes durante sus repetidas visitas a la capital española no han dejado pasar la oportunidad de ir y coger el aclamado micrófono para cantar y prender al público.

Como era de esperarse, Vivianna ya había cazado este lugar desde antes de llegar por recomendaciones de amigos.

“Fui el mismo día que llegué. A mí cualquier cosa me da pereza, menos algo que tenga que ver con música o canto. A esas cosas no me importa ir sola. Como era sábado, me dijeron que vaya temprano, pero al ser mi primer día me perdí en el metro y terminé llegando a las 22:30. En la fila justo habían dos chicas al frente mío y les pregunté algo que ya sabía solo para hacerme amiga (risas).

Ella intervino en ´La Voz'. Cortesía

Ahí empezamos a conversar, ellas eran de Colombia. Hicimos click al instante, toda la noche hicimos pata. Llegué, me pedí una copa de vino para estar más relajada. Yo sabía a lo que iba y ya cuando estaba al lado del pianista, le pregunté: ‘¿Te sabes algo de Alicia Keys?’, solo se sabía 'No One'. Empecé a cantar y las chicas con las que estaba se quedaron boca abierta, fue muy chistoso. Al estar tan pegada y cerca con la gente, la energía se concentra y eso es increíble. Todos conectaron”, relata.

Como una misma persona no puede cantar tan seguido, tuvo que esperar que cambien de pianista, estos rotan cada cierto tiempo. En la nueva tanda, otras personas que también cantaron cambiaron de género musical y se fueron por los boleros. Vivianna empezó a recordar todos los temas que se sabía. Aparecieron en su mente dos: 'Piel canela' y 'Contigo en la distancia', y su elección no pudo ser más acertada. “No me dejaban ir, decían ‘otra, otra’. Fue una experiencia mágica, yo estaba volando”, añade.

Al tener el micrófono, la artista no dudó en pedirle a los presentes que la empiecen a seguir en Spotify para que escuchen su música. Antes de irse, también le sucedió algo inesperado: un chico venezolano se le acercó a decirle que su cara se le hacía conocida y es que este es fan de todas las ediciones del reality 'La Voz', de los distintos países latinos. Él la reconoció por su participación en el 2015. Vivianna tuvo una noche que recordará siempre.