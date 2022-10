MYA presenta Nunca soltamos junto a Abel Pintos

Los últimos lanzamientos del dueto MYA han destacado por ser colaboraciones. Primero fue con Soledad para versionar el clásico Yo no te pido la luna, luego se juntaron con Manuel Turizo para presentar un tema inédito titulado Mal de Amor, y ahora, sorprenden al colaborar con su compatriota Abel Pintos para Nunca soltamos.

Esta es una balada con un sonido moderno que tiene una alta carga emotiva y muchísimo sentimiento para cantar a esas relaciones amorosas que, como una maldición, nunca se pueden terminar definitivamente. La canción fue escrita por el dueto junto a los productores colombianos Mapache, con los que llevan ya trabajando hace un tiempo largo.

“Nunca soltamos”, es un sueño hecho realidad. Los que nos conocen saben que Abel es un referente para nosotros desde nuestros comienzos en la música. Desde que la escribimos sentimos que era una canción muy especial, de esas baladas que tanto nos gusta cantar y que más de una vez nuestro público nos pidió. Es una obra muy personal que esperamos disfruten tanto como nosotros al hacerla”, aseguraron los jóvenes. El videoclip se estrenó hace 5 días y está teniendo muy buen alcance.

Por otro lado, Abel no dejó pasar la oportunidad de comentar sobre esta experiencia. “Vi crecer a MYA, los seguí muy de cerca desde el comienzo de su carrera, desde sus primeras apariciones. Siempre me provocaron una gran admiración no solo por el talento que lleva cada uno de ellos en su interior y que demuestran en las canciones y las presentaciones, sino – y por sobre todas las cosas – por el empeño, la voluntad y el amor que se nota muy claramente que sienten por lo que hacen”, señaló.