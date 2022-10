Fue el 19 de octubre que todas las publicaciones de la cuenta de Instagram de Jimena Barón desaparecieron y lo único que se podía encontrar eran unos videos cortos sobre lo que será su próximo álbum.

La argentina se ha tomado más de dos años para volver a lanzar música y su regreso se ve marcado por La araña, el primer adelanto del disco que viene con una poderosa letra. “Y quién iba a pensar, quién iba a imaginar. Que fue al final mi amiga, la que tanto me quería, me engañaba. Yo confiándole tanto dolor. Quién iba a pensar, quién iba a imaginar. Que había otra razón por la que ella me pedía que lo dejara. Yo lloraba y ella lo robó”, dice el estribillo.

Fiel a su estilo de composición, Jimena expresó todos sus sentimientos en este tema que narra una difícil situación amorosa que vivió en un momento de su vida. A minutos del estreno, no tardaron en llegar cientos de especulaciones que apuntaban a que el sencillo está dedicado a quien fue su amiga Gianinna Maradona.

Y es que tiempo atrás, cuando Barón volvió con Daniel Osvaldo, el padre de su hijo Morrison, circuló una comprometedora foto en la que aparecía él con la hija del astro futbolístico. Meses más tarde, cuando Jimena y Osvaldo terminaron, se confirmó el romance con Gianinna.

“Cuando yo hago una canción, significa que hay algo que me pasó, que ya lo trabajé mucho y que gracias a la música lo cierro y sacó un tema y lo comparto porque es algo que ya está en mi vida, que ya pasó. Esto en algún momento de mi vida, fue una mierda, muy difícil y doloroso. Así que estoy orgullosa de compartirlo”, aseguró la argentina en un en vivo que hizo en Instagram en el que contó detalles del lanzamiento.