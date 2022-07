Proviene de una familia de artistas, tanto por el lado materno (Cachita Montalvo) como por el paterno (Pepe Parra). La exmodelo guayaquileña y exaspirante a Miss Ecuador, La Vivi Parra es una profesional del canto que ha mezclado esa pasión que lleva en la sangre con la psicología.

Tiene un nuevo tema 'Buena, bonita y soltera' en la que prueba suerte con nuevos géneros, además le canta a la urbe en sus fiestas e incursiona en la TV en el espacio de Ecuavisa 'Punto límite'.

La hermana de Adriana, José Daniel y Danilo mantiene su espacio radial 'Las notas de La Vivi' (Master Music) y su emprendimiento de sombreros de paja toquilla Bupanamahats que lanzó hace más de cuatro años. El 30 de julio se presentará en el parque Samanes

Siempre se inclinó por el pop, ahora lo mezcla con lo urbano.

Mi nueva canción 'Buena, bonita y soltera' se iba a llamar 'Sola te equivocas'. Tiene un mensaje de empoderamiento, a veces la mujer espera que alguien la deje para ponerse linda y no debe ser así. Estar regia no hay que hacerlo por otro sino por uno mismo, hay que valorarse.

Es un pop urbano porque lo urbano es la tendencia, me arriesgué, pero sin perder la esencia. He hecho todas las derivaciones del pop, pero con estilo propio, sin copiar a nadie. El video ya está en YouTube y participan el español Ezequiel Montal y el venezolano Héctor Peña. Se lo grabó en Miami, Estados Unidos.

La idea era que este tema fuera la continuación de '¿Dime qué fui?', como si fueran historias. Al principio me sentí un poco tímida con los chicos, pero como yo estudié actuación me metí en el drama para hacer el video.

Le ha puesto un toque de cumbia, rescata un género al que muchos artistas le hacen el feo...

Yo la amo, en mi otra vida fui tecnocumbiera (suelta una carcajada). Lo popular nunca morirá y creo que más oportunidad tendrá quien le apuesta a este género.

¿Qué tiene usted de buena, bonita y soltera?

De buena y bonita, todo. Soltera, solo para los fans (risas). Yo estoy casada con Daniel Burbano hace 18 años. Aparte de este tema acabo de sacar 'Esto es Guayaquil' por las fiestas de la ciudad, lo compuse con Los Cotizados Family (Jonathan Nazareno, Darwin Nazareno y Bayron Huaza).

Le cantamos a la urbe, destacamos nuestros atractivos como Las Peñas, nuestras tradiciones, nuestros platos, como el encebollado, el granizado. Es bailable y jocoso.

Se la ve en su rol de psicóloga en el programa 'Punto límite' de Ecuavisa...

Se compara el espacio con 'Caso Cerrado', son los mismos productores argentinos. Quisieron cambiar un poco el formato. En 'Caso Cerrado' está la doctora Ana María Polo, acá son Mariela Díaz, la ley, y Diego Guerra, la ciencia. Cuando no coinciden, piden otra opinión, un abogado o psicólogos.

Aquí exploto mi otra faceta, hasta me visten más formal, no soy la artista. Dependiendo del caso, me convocan. En marzo empezamos a grabar.

Digan lo que digan, es un 'Caso Cerrado' criollo y generalmente estos espacios son shows.

Los productores argentinos viven en Miami. Lo chévere es verlo en versión ecuatoriana con nuestros términos, no en la versión de la doctora Polo, quien es un personaje. El canal tiene sus investigadores. Yo pensaba que era show, pero no es así. Los casos son reales, no contratados.

Para mí ha sido una linda experiencia porque estoy en televisión. Hemos formado un buen equipo. Obviamente dependerá de cómo funcione, entonces se hará una segunda temporada.

Todos los hermanos Parra son muy altos. ¿Quién mide más?

José Daniel, 2 metros con 4 centímetros. Yo solo mido 1,80.

Como buena guayaquileña es tuca, entrada en carne...

Ahora me ven tuca. Antes de ser cantante fui modelo de pasarela y para ir a un concurso en Milán, Italia, debí bajar de peso. Solo comía proteínas. Con esta estatura, pesé 120 libras, era un alambre. Antes de regresar, me comí todas las pastas (risas).

Además participé en Miss Ecuador cuando ganó María Susana Rivadeneira, pero me retiré porque me convertí en Mamá Ecuador (risas). Mis hijos son mi bendición, los mellizos Daniel y Camila (18).

Sus hermanos viven en Estados Unidos. ¿Usted lo ha considerado?

No lo descarto, todo en su momento. Mis hijos son americanos y se irán a estudiar en agosto allá. Amo la música, pero siempre hay que tener un plan B. Todo lo estudio, no a lo loco ni por novelerías.

Ahora estoy haciendo una maestría en administración en el manejo de los Recursos Humanos, tengo visión de empresaria. Mi empresa de sombreros es pequeña y quisiera extenderla y consolidarla. Mi hijo se especializará en Ingeniería Electrónica y ella en Marketing. Son buenos estudiantes y destacados deportistas, se ganaron una beca universitaria.

La Vivi con sus hijos. cortesía

En las últimas semanas, la actriz Mafer Pérez ha sido cuestionada porque no tiene buena voz.

No critico a nadie ni juzgo. Es una chica linda, una gran actriz y quiere intentarlo en la música. Todos tienen derecho.

Pero no canta...

Cuando hay ganas, se puede mejorar.

Las ganas no siempre son suficientes porque muchos quisieran ser Luciano Pavarotti.

(Risas) No todos tenemos los mismos dones, hay que pulir los que tenemos. Hay que apoyar, pero también debemos prepararnos. Se pueden querer algunas cosas en la vida, pero el público es el que indica si el camino por el que vamos es el correcto. Creo que ella despunta más para la televisión.

¿Cuántos años de trayectoria?

Me lancé en el 2006.

Le hice esa pregunta porque el Municipio porteño le ha dado un reconocimiento a Andreína Bravo cuando apenas se lanzó como cantante. Aquello ha generado cuestionamientos.

Los tiempos han cambiado, ahora se reconoce a la gente mediática. Todos tienen derecho a luchar y a dejar el nombre de Ecuador en alto. Pero qué aporte cultural ha dado al país, más allá de la fama.

Muchas son populares por los reality, por esa exposición o porque se hacen virales por alguna polémica. Tal vez no tengo los miles de likes que tienen otras artistas porque no soy de escándalos. Odio los conflictos, busco la paz.

Ejerce su oficio de psicóloga en TV. Gerardo Menoscal

¿Cuál cree que ha sido el aporte de Andreína?

Tal vez se ha hecho querer, su carisma y sé que un video de ella se hizo viral. Un artista siempre anhela un reconocimiento del país o de la ciudad. Pero, más que aquello, prefiero más contratos, porque eso determina si les gusta lo que hago. Así siento que me valoran como artista.

Un trofeo o un diploma es bonito para ponerlo en la casa, pero lo otro lo valoro más. Hace dos años, el Municipio me dio uno por el mes de la Mujer.

¿Qué tan guayaquileña es La Vivi?

Mucho. Comenzando que vivo en plena avenida 9 de Octubre. Los señores mayores que se sientan en las bancas de esa calle me llaman La reina de la Nueve. Casi toda mi vida he vivido en el centro.

Yo camino por el sector. La gente me dice que debería cambiarme a Samborondón, me parece hermoso, pero ahí tengo todo a mano, una farmacia, un supermercado, bancos, lugares para comer, las iglesias y mi mamá vive cerca.

Es decir que usted ve desde el balcón los desfiles y festejos típicos de esta fecha.

A veces, cuando hay mucha bulla, me voy lejos. Aunque generalmente es tranquilo. La gente se queja del tráfico, pero los que vivimos en el centro todo lo hacemos a pie porque todo está cerca. Me encanta caminar, pero ahora tengo mucho cuidado por la inseguridad, ya me robaron.

¿Tiene más de una hueca favorita para ir a comer?

Amo el bolón, el bollo, el arroz con menestra, el encebollado, la ensalada de frutas... Tenía una hueca, pero la cerraron, Delicias del mar era mi favorita. Además en Luque y Boyacá como humitas y bollos. Casi todas están en el centro. Aunque soy guayaca me encanta la comida manaba.

¿Qué recuerda de las reuniones familiares para estas fiestas cuando era niña?

Nos gustaba la guitarreada, compartir y disfrutábamos de jugar vóley, de meternos en la piscina. A mí me decían La Sirenita. Me siento bendecida, porque tuve una linda infancia. Independiente de que mis padres se hayan divorciado, nunca me distancié de ellos.

¿Qué virtudes debe tener un buen guayaquileño?

Ser chévere, positivo, pilas, avispado, además hospitalario, tener buena actitud. Me he sentido muy orgullosa porque, en estas fiestas, muchos me han pasado el video de mi papá, 'Oh Guayaquil'. Falleció en 2019. En homenaje a él lo grabé con sonidos modernos.