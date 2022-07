El hijo de Pepe Parra, el cantante José Daniel Parra, tiene motivos para estar muy feliz. Se convertirá en padre por primera vez a los 40 y pico de años. Era el único de los hermanos Parra (Adriana, Danilo y La Vivi) que le faltaba agrandar la familia. Está casado con Diana Force, quien ya tiene seis meses de embarazo. La pareja vive en Estados Unidos.

“Es una nena y todavía no tenemos el nombre. La plena que estoy superemocionado, estamos emocionados, mejor dicho, somos primerizos los dos”, dice el artista, quien ha recibido muchas felicitaciones a través de las redes sociales, no solo de sus familiares, además de gente de la farándula como Fiorella Solines y Meche Cuesta.

José Daniel le escribió una canción a su niña. Aún no tiene nombre, “ni está completa la letra, porque faltan tres meses para que nazca”, añade. Ya sabemos que el tiempo se pasa volando.

“A Diana solo le ha dado muchísimo sueño, no tiene por costumbre aquello, porque practica ejercicios con sus alumnas en la mañana y en la noche, es muy activa. A veces me contagia el sueño”, expresa entre risas y agrega que achaques no ha tenido.

Ellos contrajeron matrimonio en 2020 en Miami. No pudieron tener una gran fiesta debido a la pandemia. “Ya nos conocíamos, nos reencontramos, fue muy lindo. La química que existe entre nosotros me encanta y su forma de ser alegre me tiene enamoradísimo”, comentó entonces el también hijo de Cachita Montalvo, quien se estableció en el país del norte hace 7 años y con frecuencia visita Ecuador, generalmente, para cumplir con alguna presentación.

Mantuvieron en secreto el estado de Diana, quien es una ecuatoriana experta en entrenamiento y nutrición, porque “siempre los primeros meses son delicados”.

Su hermana La Vivi comentó “todavía estoy en shock. José estuvo muy mal con COVID-19 (noviembre de 2020), casi se nos muere y le llegó esta bendición. Siempre nos decía que suficiente con los sobrinos y ahora será papá de una niña. Ahí lo quiero ver”.