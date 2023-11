¿Cómo vive Sevilla los Latin Grammy 2023?

EXPRESIONES llegó a Sevilla el lunes 13 de noviembre. Con la salida del tren atrasada por veintidós minutos, se empezó a ver lo que sería una cobertura en la que hay que adaptarse a los imprevistos.

Este retraso, aunque no tiene ninguna relación con el ámbito aéreo, causó un eco y varios vuelos de distintos artistas provenientes de Madrid experimentaron la misma situación.

Al salir de la estación de Sevilla-Santa Justa al mediodía, se percibió inmediatamente que algo estaba ocurriendo en la ciudad. La capital andaluza está acostumbrada a recibir turistas durante todo el año. Sin embargo, esta vez, la mayoría de los visitantes viene por una razón en particular: la celebración de los Latin Grammy 2023 a desarrollarse el jueves 16 de noviembre.

Las calles están empapeladas por publicidad de los premios y de los demás eventos que se llevarán a cabo durante toda la semana. Los famosos y sus equipos llegan a cada hora. De hecho, pudimos ver cómo los integrantes de Morat se subían a sus camionetas con un cargamento de equipaje que incluía sus instrumentos y objetos personales.

También caminó rápidamente hacia el automóvil que la estaba esperando la cantante Lara Blanco, más conocida como Judeline. La española no cuenta con ninguna nominación en esta edición, pero está viviendo un crecimiento muy importante en su país

Aunque no todos los ciudadanos están pendientes del evento que está a punto de suceder en Sevilla, otros sí. Caminar junto a los peatones por el centro es escuchar cientos de comentarios acerca de la gala.

El lunes 13 se celebró el evento Leading Ladies of Entertainment. Paulina Dávila

Altafonte, el toque independiente

Este es un gran año para la escena independiente. Altafonte es una de las empresas que celebra 17 nominaciones de sus artistas entre los que incluye a Julieta Venegas, Silvana Estrada, Susana Baco, Tato Marenco, entre otros. Por eso, el martes 14 por la noche se llevará a cabo un liveshow en el que se presentarán Zahara, Rachel Reis, Todo Aparenta Normal y Baiuca Live. La Academia no deja de celebrar.

La noche más importante es el 16 de noviembre, sin embargo la organización de los Latin Grammy como todos los años, tiene muchos actos preparados.

El lunes 13, en la mañana, se celebró el evento Leading Ladies of Entertainment en el que Mon Laferte, Simone Torres, Róndine Alcalá y Ana Villacorta fueron homenajeadas por su trayectoria en el sector.

El martes 14, Laura Pausini recibirá el reconocimiento de Person of the Year con una gala exclusiva en el Palacio de Congresos y Exposiciones Sevilla.

Se desarrollarán algunos eventos. Paulina Dávila

Los eventos

Las discográficas más importantes, Sony, Universal y Warner Music, se han instalado en la ciudad española para ofrecer a sus artistas, medios de comunicación y personajes involucrados en la industria, unos días llenos de música y fiesta. Hay para elegir y para todos los gustos.

Este edificio también servirá para realizar showcases. Paulina Dávila

Warner Music tiene un hub creativo en Sevilla

Aprovechando el encuentro entre artistas, productores y compositores en un mismo lugar, la compañía Warner Music instaló un espacio de más de 1.200 metros cuadrados construido con 46 contenedores marítimos que dan al río Guadalquivir. Hasta el jueves 16 de noviembre, se podrán reunir para grabar música ahí.

Por las noches, este edificio también servirá para realizar showcases. Ya están confirmadas las presentaciones de artistas como Álvaro de Luna, Danny Ocean, Leo Rizzi, Paula Cendejas, entre otros.

Morat Cortesía

Santalucía Universal Music Week

Esta serie de conciertos organizados por Universal Music Spain comenzaron el 11 de noviembre con un show especial de Lola Índigo. Al día siguiente, vino la presentación de Pablo López en un emblemático escenario ubicado en la Plaza de España de Sevilla que recibió a más de 4.000 personas.

El martes 14 es el turno de la banda colombiana Morat que tan querida es en el país europeo.

El miércoles 15 la celebración es por partida doble. Por un lado, Aitana será la host de sus emblemáticas Alpha Houses en el Antique Teatro y por otro, estará Juan Magán haciendo bailar a todos los que decidan ir a verlo.

El último artista de este cartel es Antonio Orozco, quien cerrará la semana con un íntimo show al aire libre.

Sin importar la edad

“La música de los Grammy Latinos se está escuchando por toda la ciudad. Desde hace unas semanas nos levantamos y en cada esquina hay alguna publicidad que hablaba sobre eso. No conocía estos premios, pero me parece fantástico que se celebren en mi Sevilla”.

(Pepe, 75 años)

“Desde el fin de semana ha llegado mucha gente, y pues me parece muy bien porque los taxis y los restaurantes sobre todo se verán beneficiados. Nunca me ha gustado la música, y la que se escucha ahora no la conozco. Mis nietos están súper contentos porque dicen que verán a sus artistas favoritos”.

(Marta, 76 años)

“¡Hombre! Por toda Sevilla se puede leer Latin Grammy. Creo que nunca se había hecho un evento así aquí, y está bien. Ojalá y se reconozca a la música sevillana que tanta felicidad nos trae a los andaluces y españoles. A ver qué viene después de esto”.

(David, 52 años)