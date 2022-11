Los siete hermanos Vivancos se han hecho famosos en el mundo por su maestría sobre el escenario con varias disciplinas performáticas, en las que el flamenco es su esencia. Ahora regresan con Live, basado en sus otros tres shows: 7 Hermanos, Aeternum y Nacidos para bailar. Es una elaborada estructura escenográfica y una cuidada puesta en escena en un show enérgico y muy personal con interpretaciones musicales en directo, vestuario de alto diseño y una gran producción técnica. Los Vivancos Live une arte y efectos en un espectáculo que deslumbrará a los fans del flamenco, rock y grandes clásicos. Su gran show en Guayaquil es este viernes 25 y sábado 26 de noviembre en el Teatro Sánchez Aguilar. Judah nos responde:

Son artistas multidisciplinarios y fusionar tres de sus espectáculos anteriores en uno debió ser una tarea titánica. ¿Cómo definen qué se queda o qué retiran?

La verdad sí es complicado saber con qué quedarse, porque hay muchas cosas que te gustan, otras que te gustan muchísimo y otras que no. Además somos siete y esto cambia en cada uno. Hay que unirnos y saber cómo encajamos las coreografías. Si sale uno, si salimos todos. Hicimos un trabajo exhaustivo para saber qué números nos funcionan mejor para el show. Otra cosa que no es fácil es saber unir los números con los cambios de vestuario y que los siete estemos listos para cada salida. Lo que importa es que el resultado final es muy chulo, nos gusta muchísimo cómo ha quedado la mezcla esta de los tres shows que hicimos en el pasado.

Y en esta mezcla, sin querer dañar la expectativa de la gente, ¿qué va a predominar?, ¿cuál es la esencia?

Es complicado definirlo, porque no hemos creado este espectáculo diciendo ‘yo voy a meter música y aquí voy a meter baile, acá me apetece meter los saltos mortales o kung fu o danza clásica’. Lo que la gente tiene que saber de nosotros es que desde pequeños nos dieron una educación en todas las disciplinas artísticas. Aprendimos a tocar instrumentos musicales, hacer danza clásica, acrobacias, a bailar flamenco, es como que estamos fusionados por ‘default’. No es una cosa que hemos forzado, sino que nos ha salido así. Nosotros seríamos más impuros si solamente tocáramos instrumentos, si solamente bailáramos danza clásica o solamente hiciéramos acrobacias. Seríamos más impuros si solo hiciéramos una cosa. Entonces te diría que la palabra para definirlo podría ser ‘vivancadas’ o algo así, yo qué sé.

Entonces promovamos que el término ‘vivancadas’ entre a la RAE. No hay un espectáculo igual.

Crear una palabra nueva estaría genial (risas). Lo que hacemos es muy específico.

Por este trabajo deben viajar todos los hermanos. Ya han superado los 900 shows. ¿Qué tan difícil es separarse de ellos cuando regresan a casa?

A veces lo que cuesta más es estar tanto con ellos. Con esta gira hemos viajado por todo el mundo y a veces solo quieres decir ‘dejadme en paz, hermanos, estemos solos un rato’. Nosotros nos llevamos muy bien, somos muy unidos. Sabemos que hay familias que se llevan mal con los negocios y nosotros hemos sabido llevarlo. Hemos viajado muchísimo y todos teníamos un sueño, que era el mismo de nuestro padre: que bailásemos juntos. Hemos sabido compaginar nuestro arte y obviamente nuestras vidas privadas. También tenemos nuestras tonterías.

Con Live llevan ya algún tiempo recorriendo el mundo. ¿Qué países les falta visitar?

Sí, ya llevamos más de dos años con el proyecto, que empezó antes de la pandemia. Ahora decidimos emprender el tour sudamericano. Rusia, China, Japón y Australia son los países más distantes que hemos visitado.

¿Les gustaría abrir una escuela para enseñarle a una nueva generación lo que hacen?

Lo que sé es que mi hermano Aarón está abriendo una escuela de danza ahora en Madrid y, bueno, a lo mejor se pone a enseñar y se llena eso y enseña lo mismo que hacemos nosotros y deja un legado ahí. Pero sí está difícil levantar una escuela con todos nosotros, pero él tiene tesón.

¿Qué puede esperar el público de Guayaquil de Live?

El público de Guayaquil es muy bueno. Ecuador es un público muy cálido, al que les gusta muchísimo lo que hacemos, que expresan un montón y es un placer estar ahí con ustedes. Esta es como una segunda casa para nosotros. Esperamos que en las casi dos horas (que dura el show) se olviden de sus problemas y quieran salir bailando.

Su familia no tradicional

Los guapos y atléticos hermanos, quienes han enamorado a más de una famosa española, son considerados el clan de los más bellos de su país. Pero también llama la atención su poco tradicional familia, cuya historia ha sido contada por los tabloides a lo largo de 40 años.

Elías, Judah, Josua, Cristo, Israel, Aarón y Josué, hermanos del mismo padre (el artista multidisciplinario Pedro Vivancos García) y de cuatro madres distintas, saben que lo que importa es su talento. “Somos conscientes de que la gente habla y, cuando no conoce todos los datos, puede equivocarse. Nos pasa a todos. He llegado a oír que nos estaban entrenando para ser ninjas... imagínate. Se trataba de los años 80. Pero no era una secta, sino una familia atípica, muy bonita. Nuestro padre nos ha cuidado siempre”, explicó Josua en una entrevista en Vanitatis de El Confidencial.

En los años 80, su padre lideró el grupo Raschimura, que apareció varias veces en los diarios. Allí él enseñaba danza, flamenco, música, orientalismo, macrobiótica y karate, siempre rodeado de sus hijos (tuvo 39).

