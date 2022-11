Natalia Afanador, Olga Vives, María Cristina de Angulo y Camila Esguerra, integrantes de Ventino, se sentaron en el banquillo de EXPRESIONES y aquí confesaron algunos de sus secretos y por qué ahora tienen un pasado ‘delictivo’ que mostrar, aunque solo sea en la ficción.

Sus dos últimos sencillos, No se me ve tan mal y Cosas pendientes, van contando la historia de unas criminales que quieren su libertad. Además dejaron claro que tienen un proyecto secreto, que este suplemento conoció que es en la actuación, y que en las próximas semanas darán a conocer.

El cuarteto ahora prepara varios sencillos, que podrían reunirse en un nuevo EP que vería la luz en el primer trimestre del 2023. Esto fue lo que nos contaron.

¿Qué pasó con Ventino que han tomado un camino medio ‘equivocado’?

MC: Es que nos cansamos de ser las princesas de Disney y buscamos un momento de rebeldía y por eso nos fuimos a la cárcel (risas). En realidad solo es para nuestra nueva canción, nunca habíamos hecho un clip en una cárcel, bueno en un estudio. Tú me entiendes.

C: Nosotros nos pusimos toda la pinta de unas reas, pero rosada. Más a nuestro estilo (risas).

¿Se harían tatuajes tan grandes como el que tienen en el cuello en el vídeo?

MC: Solo fue para el video y de verdad no me lo haría demasiado grande. Quizá algo más sutil.

C: Yo sí tengo varios por todo el cuerpo. Son nueve, pero son muy chiquiticos.

O: Como vivimos en Bogotá y estamos cubiertas, nadie nos ve las mangas, pero sí tenemos, menos Makis.

No se me ve tan mal es una canción de tusa (pena de amor). ¿Cómo nació este tema?

C: Yo creo que es más una canción post-tusa. Realmente tenemos canciones muy tristes y esta es una canción de amor propio. Definitivamente es como que ‘claro que dolió, pero cuando me rompiste el corazón sirvió para algo’. Nos ha pasado que luego de tener todos estos malos momentos vamos sanando y vamos descubriendo cosas de nosotros. Nos redescubrimos solas tras esta pena y tienes un cambio positivo. Te ves mucho más linda.

Esta canción me deja la duda: ¿llegan a hacerse amigas de sus exparejas?

C: Te estoy respondiendo desde la casa de mi ex, así que entonces…

O: María Cristina es mejor amiga de su exnovio. Los ex sí son bienvenidos para ser amigos.

Y como ustedes hacen canciones de despecho, ¿alguna vez algún chico tuvo miedo de que lo vuelvan canción?

O: Yo creo que no. Mi ex me ayudó a promocionar una canción que se llama Frío. Yo duré cinco años con él y las fans lo conocían. Ya luego lo llamé y le pedí que me ayude a grabar un tiktok.

C: Lo que sí tienen que saber es que si te portaste mal con nosotras, de pronto saldrá una canción que no te vaya a gustar. Si fuiste buen novio, será lo contrario.

Lo difícil de ser expareja de una Ventino es que se enemista con las otras tres…

MC: ¡Exacto! Y las fans.

O: Si a mí me rompen el corazón, me da igual. Pero si se lo rompen a una de estas viejas, ¡uy!, no habrá persona por la que vaya a sentir más ira en el mundo (risas).

MC: Ni yo lo odio tanto…

¿Cómo fue el proceso de hacer estas canciones que podrían unirse en un EP?

C: Fue muy chévere. Fue de las pocas sesiones que hemos hecho por Zoom. Salió algo increíble de esta experiencia a la que nos orilló la pandemia. Estas canciones nos hacen querer ponerlas en todo lado. Sentimos pasión por estos temas.

¿Cuál es su pasado delictivo?

En esta charla, las Ventino, quienes encuentran cada vez más libertad de mostrarse tal cual son en las redes sociales, también confesaron un secreto. Una de sus integrantes estuvo en la cárcel, pero no quisieron dar más detalles. “Solo podemos decir que una ya estuvo, pero no revelaremos la historia, ni cómo fue”, dicen entre risas, dejando en claro la complicidad que tienen.

“Mostrarnos reales, sin poses, es lo que nos hace conectar con la gente”, afirma Camila Esguerra, una de las más bromistas. En TikTok cuentan detalles de sus desamores, lo que tiene atrapados a sus fans por el “chisme”, como ellas le llaman. “Nuestros fans son muy chismosos”.

Pero si fueran a la cárcel, ¿cuál sería la razón principal? Ellas lo confesaron:

María Cristina, por su carácter, puede ir por algún altercado con la policía.

Camila iría a la cárcel por rayar paredes con algún poema.

Olga, por alguna protesta o por una causa social.

