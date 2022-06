Matty y Virgi están arrepentidas por el video 'On Top'. No quisieron ofender a nadie.

Guapas, venezolanas y con la misma pasión, la música. Virgi (Veriuska Del Valle Tolpa, 28) es la rubia y Matty (María Cecilia Arcay, 26), la morocha. Esta última habla hasta por los codos y a veces hay que pedirle que deje expresarse a su compañera.

Las cantantes fueron las protagonistas de un escandaloso video 'On Top' que se grabó en la capilla de la Unidad Educativa San José La Salle el año pasado y que circuló en Facebook.

En este aparecían hombres semidesnudos y con cadenas y dos mujeres sentadas en sillas a modo de trono en el altar al que se usó como locación, además se expusieron en parte imágenes religiosas.

El arzobispo de Guayaquil, monseñor Luis Gerardo Cabrera, consideró que lo cometido fue una profanación a un templo católico y por ello se hizo un acto de desagravio.

Las artistas arrepentidas por lo ocurrido intentan darle vuelta a la página. Para ninguna de las dos ha sido fácil abrirse camino, Virgi incluso vendió jugos y repartió volantes en las calles de la ciudad. Aunque confiesan que les encantan los diferentes géneros musicales se inclinaron por lo urbano. Con una imagen renovada acaban de lanzar su sencillo 'Duro'.

Se convirtieron en las malas de la historia con ese video que grabaron en un templo católico.

M: Fue nuestro primer video musical, nos dieron el dinero para que lo hagamos. Samuel Prieto, hijo de un exestudiante del colegio, consiguió los permisos, nosotras no sabíamos que era un centro de estudios muy importante. Ignorantes de aquello, no imaginamos que iba a ocasionar tanto revuelo. Para él conseguir este lugar fue lo más fácil. Queríamos un castillo, no un templo.

Pudieron haber dicho no al darse cuenta que se trataba de un lugar sagrado.

M: Ya estaba listo todo. No era nuestra decisión, sino de nuestros representantes.

¿Se arrepintieron?

M: No hubo mala intención, nos enfocamos en ser artistas. Nos asustamos con el escándalo, no imaginamos la magnitud. Además, muchos nos llamaban para criticarnos, aunque hubo gente que nos apoyó. No quisimos dañar a nadie. Por ello el video de ahora es totalmente diferente.

¿Obviamente no son creyentes?

V: Lo somos, creemos en Dios, todo se lo ponemos en sus manos. Mi religión es el amor de Dios. El ser humano lo encasilla en religiones. Él es sin frontera. Ahora estoy visitando una iglesia evangélica.

M: He probado todas las religiones. He ido a una iglesia católica a escuchar misa y a una evangélica, no hago nada malo. Tal vez la emoción de cumplir un sueño no nos dejó ver más allá. No quisimos hacer algo diabólico, solo algo como medio actuado.

Un tema que acelera el corazón

Contentas por su nuevo trabajo musical, 'Duro'. Virgi dice que es una canción que se grabó hace un año aproximadamente. En marzo se hizo el video con el director Alberto Pablo y con locaciones en Guayaquil.

"El tema acabamos de sacarlo a la luz. No se podrán quedar sentados cuando lo escuchen. Te acelera el corazón. Contiene varios géneros musicales, además hay inclusión de colores, de razas y sexos y participan bailarines, quisimos reflejar el poder femenino. Es una mezcla maravillosa. Hicimos algo atractivo”.

Según Matty, “En 'Duro' se habla de esas personas a las que no les importa trabajar duro, ya sea vendiendo jugos, lavando carros, por sus sueños. También tiene esa picardía y sensualidad que le ponemos a nuestras canciones. Estamos aprendiendo, nos equivocamos en el primer material. Agradecemos a Ecuador. Somos bipolares en la música, nos gusta siempre algo diferente”.

Cuando no cantan o bailan se dedican al modelaje, a animar eventos o a ser imagen de marcas hasta que puedan vivir de la música. Ambas son solteras y hacen gimnasia o crean contenido para redes sociales en sus ratos libres.

“Estamos grabando nuestro álbum con trece canciones que saldrá en dos meses. 'Duro' es la cuarta. La escribió Joe Robles”. Las anteriores son 'Induce', 'On Top' y 'High'. La imagen de ellas la maneja la productora Green Lite Music Group.

Les gusta renovar su vestuario y por ello lo crean. “A veces usamos colores pasteles o fuertes”, afirman.

Amigas y compañeras

Virgi se inició en la música aproximadamente cuando tenía 10 años, cantaba en la escuela y participaba en clases de canto y en competencias.

Su familia consideró que poseía talento, su hermano formó un grupo de mariachis y le dijo que necesitaba una voz femenina, pero a ella no le gustaban las rancheras.

A pesar de aquello aceptó, así perdió el miedo escénico y mantuvo contacto con el público. Luego de cinco años llegó a Ecuador, donde fue parte de agrupaciones de cumbia. Aquí conoció a su compañera. Formaron el dueto Las reinas, después usaron sus nombres propios y ahora son Virgi y Matty, quienes al principio cantaban covers.

Al inicio de su carrera Matty se dedicaba al modelaje. Tenía una academia en su país. En el karaoke puso a prueba su voz y desarrolló el oído en un grupo de cinco jóvenes. Cuando llegó a Ecuador cantó en agrupaciones de cumbia y con Julio Castro y su orquesta. Después que conoció a su compañera les aconsejaron que se unan profesionalmente.

Se presentaron en discotecas, donde les dijeron que les faltaba más producción. Lo que se tomaron muy en serio y montaron coreografías. Así arrancaron, empezó a irles bien, pero la pandemia afectó su trabajo.

Lastimosamente, ellas fueron estafadas por un supuesto productor extranjero que las hizo creer que las consagraría artísticamente. “Estuvimos encerradas grabando sin descanso, haciendo fotos, finalmente nos dejó plantadas, nos vio la cara”.

Lo único bueno fue que rescataron su material musical. Por un tiempo se distanciaron, pero se dieron cuenta que no podían darse por vencidas.