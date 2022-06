María del Rosario Gutiérrez, presentadora de RTS, se sometió a la manga gástrica en octubre pasado. Siempre ella había tenido problemas de peso, subía y bajaba. Cansada de aquello y que no le funcionaran las dietas, tomó la decisión de operarse.

Ahora en Facebook aparece en una publicidad engañosa que asegura que con un medicamento que promocionan, ella ha perdido las libras de más.

“No puedo creer que han puesto en mis manos el producto. En algunas fotos hay un antes y un después. Acabo de poner la denuncia. Me da miedo que la gente lo tome, le ocurra algo, se enferme y me responsabilicen. Yo no tengo Facebook y ahí aparece. Me enteré por mis seguidores de Instagram.

Es falso. Puse la denuncia para que me libre de cualquier problema. A veces esos productos son diuréticos, pueden poner la vida en riesgo. Es muy peligroso. Sé que no soy la única en esta situación. No se puede jugar con la salud, dañando algún órgano”.

La Nena tiene 51 libras menos y ha empezado a practicar ejercicios.