Los videojuegos se adueñan de las pantallas

Las adaptaciones de videojuegos a series y películas han ganado relevancia en los últimos años, lo que ha permitido que diversas audiencias descubran las historias de juegos clásicos. Desde adultos hasta niños, muchos se han volcado a las pantallas para conocer más sobre estos universos interactivos. Los directores enfrentan el desafío de crear producciones que respeten la narrativa original de los videojuegos, pero que también aporten elementos distintivos que atraigan a una audiencia más amplia, incluyendo a quienes no son aficionados a los juegos de consola.

Un ejemplo destacado es la franquicia Sonic the hedgehog, cuyas adaptaciones cinematográficas han demostrado que es posible crear producciones basadas en videojuegos con gran aceptación del público.

La última entrega, Sonic 3, ha acumulado 187,5 millones de dólares en el mercado estadounidense, y se mantiene competitiva en la taquilla al ocupar el segundo lugar durante el primer fin de semana de este año.

Otras películas y series que también fueron un éxito en las pantallas son Uncharted, basada en el videojuego del mismo nombre, y la serie Arcane, basada en el juego de batalla League of Legends del 2009.

Este éxito en taquilla refleja cómo las adaptaciones bien ejecutadas pueden resonar con una amplia audiencia, más allá de los jugadores habituales, y consolidar así su presencia en el cine y la televisión.

Pokémon: Detective Pikachu (2019)

Está película esta basada en el videojuego de aventuras Detective Pikachu, lanzado en 2016 para la Nintendo 3DS. La trama de Pokémon: Detective Pikachu sigue a Tim Goodman, quien se asocia con un Pikachu parlante para resolver el misterio de la desaparición de su padre, Harry Goodman.

Se estima que esta producción recaudó aproximadamente $ 436 millones en taquilla a nivel mundial, lo que la ha convertido en una de las adaptaciones de videojuegos más exitosas de su época.

La historia de la película es muy similar a la del juego de consola, en la que los protagonistas investigan misterios de la ciudad.

Sin embargo, para lograr un mejor desarrollo de la producción cinematográfica, la película introduce otros elementos y personajes adicionales. Con ello logra que el argumento resulte más llamativo tanto para fanáticos del juego como para nuevos espectadores.

Resident Evil (2022)

Resident Evil ha sido una de las franquicias más destacadas basadas en videojuegos de las últimas décadas. Desde 2002 hasta 2016, se realizó varias películas sobre este videojuego, que presenta un mundo postapocalíptico infestado de zombis.

En 2022, se lanzó una nueva producción bajo este título: una serie de televisión en Netflix que aborda la historia a través de dos líneas temporales distintas.

La trama explora las consecuencias del brote del T-Virus, que convierte a las personas en zombis y muestra el impacto de esta pandemia tanto durante como después de su propagación. Tras recibir diversas críticas, la serie fue vista en 980.000 hogares en Estados Unidos durante sus primeros cuatro días de transmisión en Netflix.

The last of us (2023)

The last of us, estrenada en HBO se basa en el juego del mismo nombre lanzado en 2013. Este se centra en un mundo postapocalíptico en el que una pandemia causada por un hongo mutante ha diezmado a la humanidad. La historia sigue a Joel y Ellie, una joven que podría ser clave para la supervivencia de la humanidad.

La serie narra fielmente los sucesos ocurridos en el videojuego, pero profundizando en la relación de los protagonistas. La producción ha logrado una amplia aceptación, siendo vista en 980.000 hogares en Estados Unidos durante sus primeros cuatro días de transmisión en HBO Max. Se espera que la segunda temporada de esta producción se estrene en la primera mitad de 2025.

Minecraft (2025)

El popular juego de construcción Minecraft, lanzado en 2011, estrenará su adaptación cinematográfica en abril de 2025. Dado que el videojuego no sigue una historia específica, la película será una narrativa original creada por el director Jared Hess.

Aunque aún no se ha revelado completamente la trama del filme, el tráiler presenta el mundo de este juego tal como se lo conoce, basado en un concepto de bloques. Anunciada inicialmente para 2014, esta película busca ofrecer a los fanáticos una historia divertida ambientada en este fantástico mundo.

