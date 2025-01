Bad Bunny sorprende a sus fans cantando en el metro de Nueva York

Después de lanzar su sexto disco de estudio, Debí tirar más fotos, Bad Bunny continúa en la cima del panorama musical global. El Conejo Malo sigue sorprendiendo con sus acciones, lo que hace casi imposible prever su próximo movimiento mediático.

Esta vez, el cantante apareció disfrazado junto al presentador Jimmy Fallon en una estación del metro de Nueva York, donde interpretaron un cover de I want It that way, de los Backstreet Boys.

Al quitarse la peluca, el puertorriqueño sorprendió al público al entonar por primera vez en vivo Nuevayol, canción con la que inicia su nuevo disco y habla de la ciudad estadounidense donde la interpretó.

La multitud, totalmente impactada, coreó a todo pulmón el nuevo tema.

La entrevista de Bad Bunny en el show de Fallon

Este momento formó parte de su participación en The tonight show starring Jimmy Fallon, programa televisivo de entrevistas estadounidense, de estilo late night-talk show, conducido por Jimmy Fallon y transmitido por la cadena NBC.

Además de su participación en el programa, Bad Bunny presentó Voy a llevarte pa PR de una manera única. Vestido con jeans y sandalias, transformó el escenario en un típico patio de casa, en el que el artista lavaba ropa mientras cantaba.

Esta puesta en escena hizo alusión a una práctica común en Latinoamérica: hacer las tareas domésticas mientras se canta y baila, un guiño que resonó con muchos de sus seguidores.

Pero eso no fue todo. Bad Bunny anunció una serie de 21 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico bajo el lema No me quiero ir de aquí. Las presentaciones comenzarán el 11 de julio y, lo más notable, es que las primeras nueve funciones estarán reservadas exclusivamente para residentes de la isla, lo que resalta su fuerte vínculo con su tierra natal.

Con esta gira, el reguetonero rompe récords, al superar las 14 presentaciones previas de Wisin y Yandel en el mismo escenario.

