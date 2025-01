Bad Bunny ofrecerá 21 conciertos históricos en un Coliseo de Puerto Rico

Bad Bunny revela los detalles de su esperada gira 'No me quiero ir de aquí', que comenzará en julio en el Coliseo de Puerto Rico.

Bad Bunny sorprendió a sus seguidores este lunes 13 de enero de 2025 con un anuncio que no pasará desapercibido. El cantante ofrecerá 21 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico bajo el lema 'No me quiero ir de aquí'. La serie de conciertos comenzará el 11 de julio, justo después del éxito rotundo de su último álbum 'Debí tirar más fotos', un trabajo que fusiona reguetón, salsa y plena en un homenaje vibrante a su Puerto Rico natal.

Este anuncio llega en un momento clave, pues solo una semana después del lanzamiento de su disco, que ya ha alcanzado fama mundial. Además, un día antes, frente al Coliseo aparecieron dos sillas con la misma imagen de la portada del álbum, lo que despertó rumores sobre posibles conciertos.

Bad Bunny lanza su álbum 'Debí tirar más fotos', un tributo a Puerto Rico Leer más

Bad Bunny: récord y conexión con su gente

El cantante de reguetón rompe un récord con esta gira, superando las 14 presentaciones previas de Wisin y Yandel en el mismo escenario. Pero lo más llamativo es que las primeras nueve funciones estarán reservadas exclusivamente para los residentes de la isla, un gesto que resalta el fuerte lazo de Bad Bunny con su tierra.

Los boletos estarán disponibles desde el miércoles 15 de enero, pero solo se podrán adquirir en persona en varios puntos de Puerto Rico. A partir del 1 de agosto, los conciertos estarán abiertos a fanáticos de todo el mundo.

Para quienes busquen algo más exclusivo, Bad Bunny ofrece paquetes VIP con acceso privilegiado, boletos premium, estadía en hotel por dos noches, y hasta una experiencia personalizada para los más fieles seguidores.

Un álbum que homenajea la isla

El nuevo álbum de Bad Bunny, que cuenta con 17 canciones, incluye colaboraciones de artistas como Rainao, Chuwi, Dei V, Omar Courtz y Pleneros de la Cresta. Con temas como 'Nuevayol', ¡Voy a llevarte pa' PR¡ y 'Baile inolvidable', el cantante aborda realidades sociales que afectan a Puerto Rico, como la migración y la gentrificación, mientras revive ritmos autóctonos como la salsa y la plena.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!