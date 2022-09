Una parodia (en un video) que hicieron David Reinoso, Víctor Aráuz y Christian Maquilón con sus personajes La Michi y Melo molestó a la actriz Carolina Jaume porque, según ella, es una burla de la situación legal que vive con su expareja, Allan Zenck. Estos son personajes que han llevado al teatro en una producción de Rompekbezas. El asunto se puso color de hormiga el fin de semana.

Will Smith en Ecuador: usó un doble, comió rico y se marchó en helicóptero Leer más

“Me decepciona que una defensora de los derechos de la mujer se burle de una mujer que vivió violencia doméstica de la cual fuiste testigo en más de una ocasión. Soy responsable de mi vida. Gracias a Dios me rodeo de personas buenas y me siento orgullosa de salir adelante, sin pedir ayuda de personas que me utilizan”, fue una parte de lo que le dijo la también presentadora a la productora Catrina Tala, de Rompekbezas, quien comentó: “Es parte del circo, quiere generar”.

Además manifestó: “Nadie se burla de tu dolor. La que ha expuesto su vida y a sus hijos eres tú. Te has encargado de que todo el mundo hable de ti. Quieres molestarte y victimizarte por una parodia en la que ni siquiera se te nombra. No señales a nadie”. Supuestamente Carolina ya no saludará a los actores.

Víctor Aráuz respondió de la siguiente manera: “En repetidas ocasiones he visto cómo te has burlado, mofado y reído a carcajadas de desgracias ajenas, de colegas, de amigos, de mujeres, de sus hijos, de sus familias y lo has hecho delante de colegas, me incluyo. El humor negro ha sido parte de tu diario vivir.

Carolina Jaume, ocurrió lo que se veía venir Leer más

Además, el video al que te refieres no hace burla ni mofa de tus hijos, ni de la supuesta acción que busca quitártelos. El video hace una referencia humorística al momento en el que te enfrentas a las cámaras y hablas con los medios. El texto fue cambiado en su totalidad e ingeniosamente modificado para anunciar la nueva función del show al cual siempre estuviste invitada. Si no nos quieres saludar está bien, uno es libre de saludar a quien quiera”.

Con este nuevo lío, Carolina le ‘hace publicidad’ al montaje teatral que promocionan y más gente querrá verlo. Todo esto ocurrió tras la presentación de ella y Allan Zenck en la audiencia en la Unidad Judicial de La Florida, en la que debieron verse la cara por la batalla legal por su hijo Alonso.

Según Carolina “no quiero terminar como Sharon”. La cita se suspendió y, de acuerdo a lo expresado por Allan, “ahora se fijará otra fecha”. En las redes sociales él ha expresado el cariño que siente por sus hijos, entre ellos Alonso: “Si supieras toda la alegría y color que le das a mi vida, eres mi superhéroe hijo porque muchas veces salvas mis días; tu sonrisa logra hacerme olvidar el cansancio y los problemas de cualquier día pesado.

Corro siempre a casa del trabajo con la ilusión de verte despierto para abrazarte y jugar contigo. Junto a tus hermanos eres la razón, el propósito, el combustible de todos mis días. Tú me enseñas mucho más de lo que yo te pueda enseñar a ti”.

Gustavo Navarro pidió disculpas Leer más

También le dedicó unas palabras a la hija de Carolina y Xavier Pimentel, Rafaella: “Te conocí pocos meses antes de cumplir 7, no sé en que momento pasó tanto tiempo. Eres una niña tan dulce, inteligente y madura para tu edad; ojalá tu mamá tuviera tu madurez a veces. Nuestra química fue inmediata y te ganaste mi cariño desde el primer día con tus bromas, tus ocurrencias y tu risa contagiosa. Siempre me hiciste sentir tan orgulloso desde que me presentabas con tus amigas y las mamás de tus amigas como ‘el novio de mi mamá’ y después como ‘mi padrastro Allan’. Hoy te refieres a mí como ‘mi papá 2’”.