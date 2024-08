Víctor Aráuz por fin habló de su relación con Érika Vélez: ¿qué dijo?

El actor y comediante ecuatoriano Víctor Araúz dio declaraciones sobre su relación con la actriz Érika Vélez, pronunciándose tras varios meses de intensos cuestionamientos sobre un posible vínculo amoroso con la también presentadora de televisión.

"Estoy enamorado de la vida, del amor, de mi trabajo, de todo", expresó el comediante, conocido por dar vida a personajes reconocidos en la televisión nacional, como 'La Michy', 'Lorenzo', 'Fusilero', entre otros, en un video para el espacio digital Full Farándula.

Te invitamos a leer: Sarah Jessica Parker cierra su marca de zapatos SJP después de 10 años

Vélez ha sido vinculada amorosamente con Aráuz. Instagram: @erikavelez

Cazzu ya tiene fecha de regreso a las redes sociales Leer más

"Amigos, simplemente amigos y nada más", asegura Víctor Aráuz

Araúz aseguró que su relación con Érika se basa únicamente en la amistad. "Siempre nos hacen la misma pregunta sobre si tenemos un noviazgo. Es chistoso". Al ser cuestionado sobre sus frecuentes salidas en público con la actriz, el comediante respondió que simplemente le gusta divertirse.

"Me gusta la fiesta, me gusta el baile. Ya no farreo tanto como antes, porque tengo 40, pero cuando se puede, bailo. Claro, siempre está el morbo y la necesidad imperiosa de vincularme con alguien", enfatizó Araúz.

Finalmente, Víctor invitó al público a la obra que está presentando actualmente, donde interpreta a uno de sus personajes más icónicos, La Michy. Comentó que habrá varias funciones en un conocido teatro de la urbe porteña.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!