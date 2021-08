Ventino: una metamorfosis inevitable

Fresco, evolucionado, maduro y perfecto. Son estos cuatro adjetivos los que, en palabras de las integrantes de Ventino, describen el nuevo universo que engloba al grupo musical y marca la pauta para esta renovada etapa que están viviendo.

Desde Colombia, Camila Esguerra, Olga Lucía Vives, Natalia Afanador y María Cristina ‘Makis’ de Angulo conversaron con EXPRESIONES sobre la transformación que el proyecto ha tenido desde el año pasado. Los cambios, no solo de sonido, sino también de imagen, se convirtieron en una constante en sus conversaciones y hoy ya se pueden ver plasmados.

“Estamos muy felices de mostrar nuestra faceta más auténtica. Cada cosa que hacemos tiene demasiado input de nosotras. La gente lo ha visto muy real y eso ha sido muy especial”, reconoce Esguerra durante la entrevista.

Frío es el título de una de las canciones que forma parte de esta nueva temporada de la girl band. Escrita por Natalia junto a otros compositores, revelaron cómo fue el proceso creativo. Entérese de todas las novedades de las colombianas.

Tres preguntas en frío

¿Cómo fue escribir Frío con Mapache, un equipo de productores masculinos? ¿Fue un ambiente diferente?

Natalia: La verdad es que no estamos acostumbradas a ningún ambiente. Es más como llegar a la sesión de composición, esté quien esté. A veces somos solo nosotras. En este caso yo escribí la canción con los productores de Mapache que, más allá de ese título, son personas que conocemos hace un buen tiempo. Ya habíamos tenido la oportunidad de trabajar en conjunto, excepto con Juan Pablo Isaza (Morat) que fue la primera vez.

¿Qué tal la experiencia?

Natalia: Fue súper linda, fue de esas sesiones que sales con el corazón en la mano porque sabes que acabas de escribir una canción en la que pusiste de verdad el alma. Así pasó también cuando se la enseñé a ellas y conectaron. En ese momento no estaba viviendo de lo que se trata la canción, pero nos inspiramos mucho con la historia.

Ventino: Su estilo marca su regreso Leer más

Dicen que es la canción perfecta para dedicar si se quiere volver con un ex. ¿A Ventino le inspira más el amor o el desamor?

Makis: El desamor, siempre. Se escribe más fácil porque cuando se escribe en español específicamente, se siente muy cursi hablar del amor.

Renovar o morir

¿Cómo llega a la mesa la conversación sobre la necesidad de renovar la agrupación?

Camila: Creo que la necesidad se dio sola, porque cuando empezamos juntas hace seis años éramos muy niñas. En todo este proceso nos hemos ido descubriendo, inventando y nos hemos ido conociendo no solo como grupo sino como individuos. Hemos cogido mucha más cancha, contamos con un equipo muy grande... cuando éramos inexpertas, siempre dejábamos muchas cosas grandes en manos del equipo y confiabamos 100 % en ellos. No es que ahora no lo hacemos, pero cada vez sabemos más de cada tema que rodea al grupo sea de styling, maquillaje, A&R, música o producción. Tenemos claro lo que queremos ser y cómo nos queremos ver.

¿Se sentían inconformes con algo en particular?

Camila: No, pero el año pasado tuvimos esta pausa que fue muy difícil para todos, sin embargo muy afortunada en medio de todo. Pudimos poner mucho más de lo que nosotras queríamos. Por ejemplo, no queríamos seguir vistiéndonos como antes, no queríamos vernos mayores, cosa que intentábamos y era el mayor error que cometíamos. Nos daba miedo que nos vieran muy niñas, pero no había una coherencia real entre las personas que éramos en los videoclips y fuera de ellos. Por suerte pudimos frenar todo esto y repensar el proyecto. Estamos muy felices porque estamos mostrando nuestra faceta más auténtica.

Ventino se queda sin una integrante Leer más

¿Qué significa para ustedes ser una de las escasas bandas femeninas en esta época? ¿Sienten algún tipo de responsabilidad?

Olga Lucía: A veces nos sentimos un poco solas. Para nosotras no es que sea un honor ser las únicas, sino que esperamos que más mujeres se unan y se atrevan. Estamos para demostrar que podemos lograr grandes cosas. En ocasiones sentimos responsabilidad, pero tratamos de ser lo más honestas posible en nuestras redes, en nuestras canciones, en todos lados, para que la gente que nos escuche y nos vea sepa que somos personas normales y que, como personas normales como ellos, podemos cumplir nuestros sueños.

¿Cómo ha ido evolucionando su convivencia?

Camila: Nos hemos convertido en hermanas. Lo difícil es estar separadas, como nos pasó el año pasado que estuvimos casi cinco meses sin vernos. Nuestra convivencia es increíble de verdad, nos complementamos muchísimo, tenemos personalidades diferentes la una de la otra y no competimos para nada. Estamos muy alineadas con el tema del proyecto, aun siendo muy diferentes en nuestras convicciones personales y en lo que pensamos de la vida. Se dice mucho que las mujeres somos competencia y somos envidiosas y es muy valioso poder romper con la idea no solo con palabras, sino con el ejemplo. Hemos demostrado que las mujeres trabajando juntas hacemos cosas increíbles y realmente somos las mejores cómplices.

Seis poderosas voces en una canción

Luego de haber presentado Frío, Ventino se juntó con Kexxy Pardo, el dúo femenino del colectivo colombiano Trapical Minds para publicar el tema Aló. Una canción que reconstruye una situación en la que una mujer recibe una llamada de su ex, pero ella le dice que no la busque más.

Fue escrita y producida por Aderal y Kexxy Pardo en los estudios de Warner Chapell Colombia. El videoclip fue dirigido por Sergio Ávila y Jerome y celebra la independencia y el poder de quienes abandonan una relación que no les hacía bien.

Lo que escucha Ventino

Camila Esguerra: "Me gusta mucho lo que hace Alba Reche, una española que canta increíble. Y me encanta lo que está haciendo Tini ahora".

Makis Angulo: "Dua Lipa y Rihanna son mis dos grandes amores".

Natalia Afanador: "Escucho mucho a Karol G y a Aitana".

Olga Lucía Vives: "Lola Índigo también es increíble. Afortunadamente hay muchas por nombrar".