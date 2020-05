Por sus venas corre música... y éxito

Se dice que lo que se hereda no se hurta y aplica para estas personas que, aunque hayan probado caminos diferentes, siempre han regresado a su amor más grande: el arte y la música. En esta parte de la historia, solo unos pocos han logrado pasar con éxito la antorcha de padres a hijos, o entre hermanos. EXPRESIONES les cuenta sobre cinco grupos familiares que han conquistado a más de una generación.

Jonas Brothers

❚❘ Los hermanos Jonas tienen más de una década mostrando todo su talento musical. Empezaron desde su adolescencia y, tras una separación de un par de años, han regresado a tomar las listas de popularidad radial. Los Jonas, con su último disco, Music from chasing happiness , entraron en el top 100 de Billboard. Además presumen de más de 25 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Ozzy y Kelly Osbourne

❚❘ El rock tiene los mejores representantes con Ozzy Osbourne y su hija Kelly. El vocalista de Black Sabbath tuvo mucho impacto en la música en los años 80 y 90. Close my eyes forever ingresó al top 10 de las radios de Estados Unidos. En 2002 Kelly lo hizo con su canción Papa don’t preach.

Los Cyrus

❚❘ Billy Ray Cyrus es una leyenda musical del country. Ha tenido 11 canciones en el top 10 de la radio de Estados Unidos. El año pasado lo volvió a lograr junto a Lil Nas X con el tema Old town road . Sus hijas también han hecho lo suyo. Miley, una estrella pop con todas sus letras, tiene un súper éxito: Wrecking ball . Mientras que la menor de la casa, Noah, llegó con todo al panorama musical. En su debut en 2017, la artista alternativa puso en el ranking de Billboard Make me (cry).

Will Smith y sus hijos Willow y Jaden

❚❘ Will Smith lleva a la par una carrera musical y actoral. Sus temas de rap han sido muy bien apreciados, Wild wild west logró el número uno en 1999. Sus hijos Jaden y Willow tienen también éxitos mundiales. Never say never en 2011 y Whip my hair en 2010 son las canciones de sus hijos.

La familia Iglesias

❚❘ La música en español tiene a sus representantes. Julio y Enrique Iglesias, aunque no tengan una relación cercana, han traspasado fronteras y supieron ingresar en el mercado anglo con su lengua materna. Julio logró el top 10 con A todas las chicas que he amado antes en 1984. Enrique tiene 25 canciones con grandes ventas y muchas peticiones en radios. El más grande éxito es Bailamos, en 1999.